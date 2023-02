 FEMMINILE, IL FROSINONE A RETI BIANCHE CON LA SALERNITANA

FROSINONE: Guidobaldi, De Stradis, Di Salvo, Pellegrini (16’ st Campanelli), Bavilacqua, Palmigiani (26’ st Belrose), Antonucci, Natali, Sgambato (46’ st Lanna), Carcini (6’ st Santacroce), Galluzzi (44’ st Rutigliano).

A disposizione: Polidori, Daggiante, Verrecchia, Eyre.

Allenatore: Crecco.

SALERNITANA: Fusco, Volpe, Cammardella, Mele (27’ st Amato), Longo, Falviene, Ferrentino, Mercede, Apicella, Marino, Olivieri (34’ st Colonnese).

A disposizione: De Santis, Alfano, Fregano, Apadula, Disanti, Iuliano, Cicchetti.

Allenatore: Turco.

Arbitro: sig. Guido Verrocchi di Sulona; assistenti: sig.ra Valeria Nardozi di Roma 1 e sig.ra Beatrice Fattori di Frosinone.

Note: spettatori: 100 circa; angoli: 4-2 per la Salernitana; ammoniti: 6’ st De Stradis (F), 40’ st Ferrentino (S); recuperi: 3’ pt; 5’ st

FERENTINO (FR) – Recupero di campionato nella serie C femminile per la 16esima giornata del girone C, al Comunale di Ferentino il Frosinone di mister Crecco ospita la Salernitana. La gara si chiude a reti bianche. Assenti Cacchioni, Fiorella e Conti per il Frosinone, esordio dal primo minuto per le ultime arrivate in casa canarina, Pellegrini e Sgambato. Gara di sofferenza per il Frosinone, soprattutto nella ripresa, dopo aver gestito bene il primo tempo. Pesano le assenze e una Salernitana sicuramente più tonica in mezzo al campo ma incapace di concretizzare le occasioni create. Il Frosinone in classifica ora sale a 21 punti fuori dalla zona playout. Il prossimo impegno per le ciociare la trasferta siciliana sul campo del Sant’Agata.

PRIMO TEMPO – All’8’ la prima occasione per il Frosinone con Sgambato che su calcio di punizione colpisce la traversa. Il Frosinone tiene il possesso palla ma la Salernitana cerca sempre di riproporsi con coraggio. Al 19’ conclusione da fuori area di Galluzzi, respinta con i pugni dal portiere campano Fusco. La prima opportunità per la Salernitana è al 26’ con la conclusione di Falivene da fuori area che finisce alta sulla traversa. Ancora Falivene crossa dalla sinistra ma è bravo il portiere del Frosinone Guidobaldi a bloccare con sicurezza. Al 33’ ancora Salernitana che sfrutta la ripartenza da metà campo con Mercede che però conclude debolmente nello specchio della palla. Al 37’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo la Salernitana colpisce la traversa con un colpo di testa di Apicella. Al 39’ ancora Salernitana con la Ferrentino che entra in area di rigore e prova la conclusione di destra, costretta a deviare in angolo Guidobaldi che sul calcio d’angolo successivo per due volte è costretta a ‘smanacciare’ e salvare la porta canarina. Al 45’ doppia occasione per la Volpe in casa Salernitana, si supera ancora una volta Guidobaldi, che prima respinge con le mani e poi addirittura blocca il pallone a terra con i piedi. Al 48’ Galluzzi di tacco libera in area di rigore la Antonucci che però manca l’attimo giusto. Dopo 3’ di recupero si chiude il primo tempo sullo 0-0.

SECONDO TEMPO – Si riparte con le stesse formazioni del primo tempo. Al 3’ l’occasione più importante per il Frosinone con Palmigiani che si ritrova dopo un paio di rimpalli favorevoli la palla in area di rigore, ma la conclusione è debole e recuperata dalla Salernitana. Al 14’ Falivene per la Salernitana prova la conclusione da fuori area e colpisce in pieno la traversa. Ancora Salernitana con Volpe che dopo alcuni rimpalli favorevoli in area del Frosinone si fa murare dalla difesa ciociara in extremis. Al 21’ si riaffaccia il Frosinone con Natali che prova la conclusione centrale dal limite dell’area di rigore, ma il tiro è alto sulla traversa. Al 23’ ancora Frosinone con Bevilacqua da fuori area ma la conclusione è fuori misura. Al 32’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo in mischia è capitan Di Salvo a colpire il pallone che finisce sulla schiena del portiere Fusco. Al 34’ ancora calcio d’angolo ma stavolta per la Salernitana con Apicella che spreca sul fondo. Al 50’ ultimo brivido per la Salernitana con un cross dalla sinistra, che sfugge per un attimo alla Guidobaldi. Al triplice fischio finisce 0-0. Il Frosinone tornerà ora in campo domenica prossima in Sicilia contro il Sant’Agata (ore 14.30).

Ufficio Stampa Frosinone Calcio