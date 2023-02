 PRIMAVERA 1, CONDELLO-GOL OLIMPICO POI IL CAGLIARI FA 1-1

CAGLIARI (4-3-3): Lolic, Zallu, Idrissi (14’ st Sulis), Palomba, Pulina (28’ st Conti), Carboni, Masala, Veroli, Caddeo, Belloni, Griger (14’ st Konate, 45’ st Deriu)).

A disposizione: Wodzicki, Iliev, Pintus, Kosiqi, Cogoni, Vitale, Arba, Mameli, Achour, Martino Coriano.

Allenatore: Filippi.

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Ferrieri, Maestrelli, Pahic, Rosati (28’ st Maura); Mulattieri jr., Peres (41’ st Pera), Cangianiello (33’ st Pozzi); Milazzo (33’ st Voncina), Selvini, Condello (28’ st Afi).

A disposizione: Stellato, Di Chiara, Jirillo, Stefanelli, Zettera, Macej, Stazi.

Allenatore: Gorgone.

Arbitro: sig. Claudio Petrella di Viterbo; assistenti Antonio Aletta di Avellino e Antonio Caputo di Benevento.

Marcatori: 13’ pt Condello (F), 36’ pt Griger (C).

Note: spettatori: 100 circa; angoli: 3-2 per il Cagliari; ammoniti: 25’ pt Maestrelli (F), 44’ pt Idrissi (C), 25’ e 29’ st Masala (C), 35’ st Veroli (C), 44’ st Filippi (all. C), 50’ st Zallu (C); 29’ st st Masala (C) recuperi: 0’ pt; 4’+3’ st.

CAGLIARI – Il Frosinone chiude il girone di andata con un ottimo pareggio sul campo del Cagliari, 1-1 fissato da un gol alla Palanca relizzato da Condello al 13’ del primo tempo direttamente da calcio d’angolo e poi dal pari di Grifer al 36’. I giallazzurri tengono a distanza i sardi e restano al terzo posto, agganciati dal Lecce vittorioso in casa con il Verona.

I giallazzurri si presentano senza gli squalificati Bruno e Bracaglia. Girgone davanti a Palmisani piazza Maestrelli e Pahic coppia centrale, Rosati sulla corsia bassa si sinistra e Ferrieri omologo a destra. A centrocampo Peres con Cangianiello e Mulattieri jr, in attacco il tridente composto da Selvini, Condello e Milazzo.

CONDELLO, GOL OLIMPICO – Il Frosinone già con autorevolezza in avvio di gara, Gorgone chiama l’aggressione degli spazi e degli avversari e i giallazzurri tengono i rossoblu nella loro metà campo. E’ sempre un calcio fortemente propositivo quello dei ciociari che sanno come muoversi secondo uno spartito che al di là del risultato va a memoria. Al 6’ Cangianiello senza indugi cerca la verticalizzazione per Selvini ma il pallone prende qualche giro di più e termina tra le braccia del portiere dei sardi. La prima parata è comunque di Palmisani che blocca un pallone di Pulina da fondo campo dopo una bella zione in verticale del Cagliari sulla corsia di destra e un paio di rimpalli a favore. Peres in posizione di play subisce l’aggressione di Belloni, verticalizzazione ma gli attaccanti di casa sono entrambi in posizione irregolare. Al 13’ primo angolo della partita per il Frosinone provocato da una errata copertura bassa di Zuelli, va sul pallone Condello che con una traiettoria bella, rotonda, disegnata con il compasso, realizza un gol olimpico e porta avanti il Frosinone. Lolic cicca la traiettoria sul tentativo di Maestrelli, pallone che si infila nell’angolo opposto. La squadra di Gorgone continua a dettare i tempi, il canovaccio è riaggressione immediata sui palloni persi e lungo giropalla dal basso alla ricerca di uno spazio giocabile. Al 20’ i sardi si affacciano per la seconda volta nell’area del Frosinone ma c’è un fallo su Pahic. Quando il pallone arriva tra i piedi di Condello e Selvini nella difesa del Cagliari suona l’allarme, al 23’ la retroguardia sarda si salva ma il dialogo nello stretto tra i due giallazzurri è un pericolo costante.

SALE IL CAGLIARI, DUE TRAVERSE E PALMISANI FRENANO I SARDI MA GRIGER FA 1-1 – Al 25’ la difesa del Frosinone non si chiude bene su Pulina, Maestrelli deve atterrare l’attaccante del Cagliari un attimo prima dell’ingresso in area: giallo per il difensore, punizione morbida di Masala, Palmisani è sul pallone che sbatte comune sulla traversa prima del fischio dell’arbitro per posizione irregolare di Belloni. Sul rilancio del Frosinone stringe ancora alto il Cagliari, un ottimo Masala ci riprova con una parabola ugualmente morbida, Palmisani forse è un metro avanti ma con un gran colpo di reni devia in angolo. Il Frosinone prima della mezz’ora vuole alleggerire la pressione del Cagliari ma è ancora il Cagliari a colpire una traversa con il solito Masala, stavolta la parabola deviata da Maestrelli sta per beffare Palmisani che non ci arriva la sfera sbatte sull’incrocio, rimbalza in area prima di essere spazzata via. Sale la squadra di casa, al 32’ dialogo nello stretto in area del Frosinone, Belloni prende tutti controtempo, sfera tra le figure giallazzurre che esce di un niente con Palmisani immobile. Il portiere 1’ dopo è bravissimo a leggere la traiettoria per Belloni e lo anticipa di pugno quel tanto che basta per sventare il pericolo. Al 36’ però il Cagliari pareggia: Carboni vede largo Griger, l’ariete dei sardi controlla e lascia partire una bordata sul primo palo, Palmisani vede sfilare il pallone che si infila in rete. Meglio il Cagliari dal 25’ in poi, il Frosinone gioca prevalentemente di rimessa lasciando lo spartito alla formazione di Filippi. Un tentativo di alleggerimento di Ferrieri per Selvini, c’è Lolic che anticipa Selvini. Il Frosinone a 2’ da 45’ con un’azione ragionata verte su Cangianiello che cerca in area piccola Selvini, impatto sul pallone che sfila fuori. Il tempo si chiude con una punizione per i giallazzurri per fallo commesso da Idrissi su Cangianiello, batte Peres all’altezza dalla bandierina sulla destra del fronte d’attacco, pallone che sfila pericolosamente tra la selva di gambe davanti a Lolic e termina fuori. Il Frosinone quando decide di attaccare c’è sempre, il pari al risposo è sostanzialmente lo specchio di 45’ a due facce.

PIU’ FROSINONE, CAGLIARI IN 10’ POI MIRACOLO DI PALMISANI – Frosinone subito all’attacco in avvio, una ripartenza non perfetta dei rossoblu apre la strada alla conclusione di Selvini ma Idrissi ci mette il gambone e salva prima sul tiro e poi evita l’angolo. Giallazzurri vicini all’1-2 dopo 1’, sempre Selvini che raccoglie in area e con un diagonale cerca il secondo palo, sfera che esce di un niente. Soffre il Cagliari perché i giallazzurri spingono con decisione, al 5’ Zuelli legge la diagonale e salva un gol fatto toccando in angolo sull’arrivo di Cangianiello sul binario di sinistra. Gioca bene la squadra di Gorgone che prevale nei duelli e sulle seconde palle, meno arrembante il Cagliari rispetto alla seconda parte del primo tempo. Flash giallazzurro al 9’ con Selvini che prende il tempo a Idriss, diagonale che Lolic addomestica a terra. Lungo possesso palla del Frosinone al 13’ pallone su Milazzo ma Carboni evita guai per il Cagliari. Occasionissima per il Frosinone al quarto d’ora, sponda Cangianiello-Selvini che non trova il pertugio, pallone fuori. Al 20’ Cangianiello difende un pallone complicato e il Frosinone può riprendere a tessere la tela che però non trova la finalizzazione. Affiora un po’ di stanchezza in campo ma è sempre il Frosinone a sfiora il vantaggio poco prima del 70’, Condello spalle alla porta cerca il colpo di tacco a seguire ma Lolic va a terra alla propria destra e para. Al 26’ maglie della difesa del Frosinone larghe sull’attacco centrale di Konate, destro che termina di poco a lato alla destra di Palmisani. Due cambi nel Frosinone (Afi e Maura per Condello e Rosati) e uno nel Cagliari al 28’, al 29’ Masala va fuori per doppia ammonizione, al 31’ miracolo i Palmisani che devia in angolo una bordata di Carboni.

ASSALTI ALTERNATI, ALLA FINE PARI GIUSTO – Gorgone getta nella mischia anche Pozzi e Voncina per Cangianiello e Milazzo. Cagliari a testa bassa anche in 10, il Frosinone un po’ morbido su una ripartenza alta con Ferrieri e poi sulla chiusura bassa di Peres, la difesa si chiude in angolo. Si fa male Peres per una botta alla caviglia destra, dentro Pera a 4’ dal 90’. Si lotta in campo, nessuno vuole perdere ma soprattutto entrambe vogliono vincere. Collisione in quota tra Zallu e Konate al 42’, ha la peggio l’attaccante di casa che deve ricorrere alle cure dei sanitari. Protesta la panchina del Cagliari, giallo anche per il tecnico Filippi e nel frattempo deve abbandonare il campo l’attaccante Konate, al suo posto Deriu. Sono 4 i minuti di extratime, al 1’ Pera va a conquistare una punizione ai 30 metri da posizione centrale, ribatte la barriera, sul giropalla lo stesso Pera prova una bicicla volante ma Lolic para. E poi è il solito Zallu che evita il gol con un’altra provvidenziale diagonale sull’attacco di Pozzi. Si fa male il difensore sardo, esce dal campo, poi rientra di sua iniziativa e rimedia il giallo. Sull’ultimo attacco del Frosinone la difesa di casa fa muro. E il triplice fischio finale fissa l’1-1 che probabilmente è il risultato più giusto al termine di 97’ di battaglia.