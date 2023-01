 FEMMINILE, IL FROSINONE CEDE IN CASA AL TRASTEVERE (0-3)

FROSINONE (4-3-1-2): Guidobaldi (36’ st Polidori); De Stradis, Di Salvo, Cacchioni, Bevilacqua (15’ st Fiorella); Conti M. (38’ st Palmigiani), Natali, Antonucci; Sgambato, Rutigliano (10’ st Belrose); Galluzzi (10’ st Carcini.

A disposizione: Polidori, Pellegrini, Daggiante, Verrecchia, Campanelli.

Allenatore: Crecco.

TRASTEVERE (4-3-3): Dilettuso; De Angelis, Colini, Ferrazza, Percuoco (41’ st Pagano); Boldorini (26’ st Serao), Berarducci, Massimi (34’ st Felici); Merigigliano, Boldrini (26’ st Bourret), Fiorini (26’ st Loré).

A disposizione: Fatati, Pagano, Palescandolo, Polverino, Scimeni.

Allenatore: Frillici.

Arbitro: sig. Nicola Valcaccia di Castellammare di Stabia; assistenti sigg. Tommaso Tagliafierro di Caserta e Angelo Mazza di Reggio Calabria.

Marcatori: 5’ st Massimi (T), 33’ st Percuoco (T), 40’ st Felici (T)

Note: spettatori: 50 circa; angoli: 6-1 per il Trastevere; ammoniti: 24’ pt Massimi (T), 25’ pt Frillici (all. T); recuperi: 1’ pt; 2’ st.

FERENTINO (FR) – Nella 15esima giornata d’andata del girone C, sconfitta casalinga a Ferentino per il Frosinone Femminile, contro il Trastevere Roma che s’impone 0-3. Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche grazie ad un’eccellente prestazione del portiere Guidobaldi, le romane nella ripresa allungano la falcata e realizzano i tre gol che decidono l’incontro con Massimi (50’), Percuoco (78’), Felici (85’). Prossimo impegno per le ciociare, che chiudono il girone d’andata con 20 punti, la sfida in casa del prossimo weekend contro la Salernitana.

PRIMO TEMPO – Pronti via, il Trastevere si porta subito avanti. Triangolazione che parte dalla trequarti, Boldrini si isola verso la porta ma calcia debole al lato (12’). Sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Fiorini traversa del Trastevere su colpo di testa di De Angelis. Al 13′ recupero palla di Boldrini che prova la conclusione ad incrociare che Guidobaldi devia. Al 15′ il Frosinone prova a portarsi in avanti prima con una punizione di Conti, poi con un brillante anticipo di De Stradis ma l’azione sfuma senza troppi problemi per la difesa romana. Al 27′ rimpallo in area di rigore del Frosinone, Massimi calcia in porta ma la conclusione finisce sul fondo. Al 28′ da un cross del Trastevere Boldrini che si trova a tu per tu con Guidobaldi che salva il risultato ancora una volta e dopo una serie di batti e ribatti in aria la difesa giallazzurra riesce a sventare la minaccia. Al 30′ tiro al limite dell’area di Fiorini, ancora una super parata di Guidobaldi. Al 34′ conclusione del Trastevere con Merigliano. Il tiro angolato è parato da una “super” Guidobaldi. Al 35′ il film della gara non cambia, sugli sviluppi di un cross del Trastevere super parata di Guidobaldi sulla conclusione di Fiorini. Al 39′ azione che parte da centrocampo per il Trastevere con Massimi che salta la difesa canarina, rientra verso il centro e calcia ma la conclusione finisce fuori. Dopo 1’ di recupero si chiude il primo tempo con il portiere del Frosinone assoluto protagonista.

SECONDO TEMPO – Si torna in campo e dopo 1’ il Frosinone si rende pericoloso con Galluzzi che tira in porta in porta dal versante destro, il portiere romano è brava a deviare in angolo. Al 2’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo frusinate, palla a Bevilacqua che calcia da fuori area, ancora Dilettuso si fa trovare pronta. Al 5′ il vantaggio del Trastevere con Massimi dopo la palla filtrante di Berarducci che buca la difesa canarina. Al 13′ gol annullato al Trastevere per fuorigioco. Al 17′ ancora un’occasione per il Trastevere con Boldrini ben controllata da Guidobaldi. Al 18′ occasione Frosinone. Calcio di punizione di Conti per l’americana Belrose che però non inquadra la porta. Al 33′ il raddoppio del Trastevere con Percuoco sugli sviluppi di calcio d’angolo. La palla resta in aerea e Percuoco trova la conclusione decisiva, che la Guidobaldi non riesce a deviare. Sul tentativo di respingere la palla si infortuna proprio il numero uno del Frosinone costretta ad uscire. Al 40’ il gol del definitivo 0-3 per il Trastevere con Felici, sempre sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Dopo 3’ di recupero la gara si chiude con la vittoria netta del Trastevere per 0-3.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio