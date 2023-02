 FEMMINILE, IL FROSINONE INCASSA UN PUNTO D’ORO CON IL LECCE (0-0)

FROSINONE: Guidobaldi, Fiorella, De Stradis, Cacchioni, Galluzzi (30’ st Belrose), Conti M. (39’ st Antonucci), Sgambato (39’ st Santacroce), Natali, Rutigliano (20’ st Carcini), Di Salvo, Bevilacqua (48’ st Pellegrini).

A disposizione: Polidori, Daggiante, Verrecchia, Campanelli.

Allenatore: Crecco.

LECCE WOMEN: Prieto, Depunzio (30’ st Durante), Tomei, Daple Pinto, D’Amico, Felline, Jaszczyszyn, Martines Cuadros, Monno (20’ st Bisanti), Scardino (26’ st Rollo, 46’ st Polo), Da Silva (34’ st Bocchieri).

A disposizione: Garzya, Pomes.

Allenatore: Indino.

Arbitro: sig. Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino (Av); assistenti sigg. Daniele Tasciotti di Latina e Alessandro Bonucci di Ostia Lido (Roma).

Note: spettatori: 150 circa angoli: 5-4 per il Lecce; ammoniti: -; recuperi: 3’ pt; 5’ st.

FERENTINO – Ottimo pareggio (0-0) al Comunale di Ferentino tra il Frosinone Femminile e il Lecce Women quarto in classifica Partita equilibrata e ben giocata dalle giallazzurre che in diverse occasioni, specialmente nella ripresa si sono rese pericolose. Da segnalare una traversa del Frosinone con Conti al 32’ del primo tempo. Nella ripresa il Lecce colpisce il palo con Da Silva.

Con questo punto il Frosinone in classifica sale a 25 punti sempre più fuori dalla zona playout all’ottavo posto in classifica con l’Indipendent. Prossimo impegno per le ciociare la gara esterna contro la capolista Res Roma (54) che oggi ha vinto 1-0 a Palermo, domenica prossima alle ore 14.30.

PRIMO TEMPO – Al 6’ la prima conclusione è per le ospiti ma la Jaszczyszyn tocca la palla che finisce alta sopra la traversa. Si gioca molto sulle ripartente, con il Frosinone che prova a sfruttare le fasce, soprattutto a destra. Al 19’ ancora una conclusione della polacca Jaszczyszyn che però finisce alta sulla traversa. Al 22’ conclusione da fuori area della D’Amico per il Lecce, di poco a lato. Al 25’ la prima conclusione del Frosinone con Sgambato, ben servita sulla sinistra, il tiro al volo è impreciso. Al 28’ bel lancio dalla trequarti di Natali per Rutigliano che prova dalla sinistra la conclusione di controbalzo, palla alta sulla traversa. Al 32’ punizione dai 25 metri per il Frosinone con Conti che prova direttamente la conclusione in porta, la palla si stampa sulla traversa con Prieto battuto. Dopo 3’ di recupero si chiude il primo tempo sul punteggio di 0-0.

SECONDO TEMPO – Pronti via, occasione per il Lecce con D’Amico, ma chiude bene la difesa del Frosinone. Le ciociare tengono bene il campo con personalità e ben disposte in campo da mister Crecco. Al 10’ occasione Frosinone sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Conti, bravo Galluzzi di testa ma la deviazione esce di poco sul fondo. La gara si gioca a viso aperto. Al 19’ occasione per il Lecce con la Da Silva che sugli sviluppi di un calcio di punizione da metà campo, riesce a colpire la palla che si stampa sul secondo palo per poi essere recuperata da Guidobaldi. Al 29’ forcing offensivo del Frosinone con Carcini, in area di rigore la Galluzzi prova la conclusione acrobatica ma non è fortunata. Continui cambi di fronte da una parte e dall’altra ma non ci sono azioni di rilievo nonostante le tante sostituzioni sulle due panchine. Al 44’ occasione Frosinone con una serie di rimpalli favorevoli nell’area di rigore del Lecce. Al 47’ Belrose prova all’allungo, ma il tentativo di cross è respinto dalla difesa leccese. Il Frosinone chiude in attacco, dimostrando di credere anche nella vittoria che purtroppo non arriva. E’ comunque un ottimo pareggio contro la quarta forza del girone C di serie C femminile. Scaduti i 5’ di recupero l’arbitro fischia il triplice fischio finale.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio