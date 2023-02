 PRIMAVERA 1, GIORNATA-NO: IL FROSINONE SCONFITTO DALL’UDINESE 2-0

FROSINONE (4-3-3): Di Chiara; Pahic, Maestrelli, Macej (23’ st Milazzo), Bracaglia (17’ st Ferrieri); Cangianiello, Pera (1’ st Afi), Mulattieri N. (38’ pt Peres); Selvini, Jirillo (23’ st Voncina), Condello.

A disposizione: Palmisani, Stellato, Rosati, Stefanelli, Zettera, Gomes, Pozzi, Stazi, Maura

Allenatore: Gorgone.

UDINESE (4-2-3-1): Di Bartolo; Abdalla, Cocetta, Guessand, Buta; Castagnaviz, Bassi; Russo, Centis (44’ st Zunec), Pejicic (20’ st Lozza); Semedo.

A disposizione: Mosca, Pafundi A., Di Lazzaro, Panagiotakopoulos, Nwachukwu, Iob, Nuredini, De Crescenzo.

Allenatore: Sturm.

Arbitro: sig. Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Na); assistenti sigg. Andrea Cravotta di Città di Castello ed Elia Tini Brunozzi di Foligno.

Marcatore: 25’ pt Centis (U), 21’ st Guessand (F)

Note: spettatori: 150 circa; angoli: 16-3 per il Frosinone; ammoniti: 22’ pt Pera (F), 28’ st Bassi (U), 7’ e 41’ st (Pantanella, team manager F), 30’ st Selvini (F), 38’ st Ferrieri (F), 39’ st Castagnbaviz (U); espulso: 41’ st Pantanella (team manager F) recuperi: 5’ pt; 3’ st.

FERENTINO (FR) – La classica partita stregata, condizionata da due infortuni pesanti (Bracaglia e Mulattieri) e condita da un paio di disattenzioni fatali, costringono alla seconda sconfitta di fila il Frosinone. L’Udinese passa al Comunale di Ferentino 2-0, decidono la sfida un gol per tempo: al 25’ del primo tempo Centis, al 21’ della ripresa Guessand. Al Frosinone restano un primo tempo da dimenticare, una ripresa garibaldina ma infruttuosa, ben 16 calci d’angolo e un presunto rigore non concesso. Si volta pagina, testa al Napoli ed anche rapidamente.

GLI ASSETTI – Frosinone con il consolidato 4-3-3 che rappresenta il marchio di fabbrica in questa stagione ma con qualche modifica rospetto alla gara persa a Lecce. Tra i pali torna Di Chiara, Pahic scivola sulla corsia bassa di destra, Bracaglia confermato a sinistra, in mezzo Macej va a fare coppia con Maestrelli. In mezzo al campo il play è Pera, Cangianiello e Mulattieri jr sono gli interni. Quindi in attacco la novità è Jirillo al centro del tridente offensivo, Selvini che parte da destra e Condello da sinistra.

Udinese con un 4-2-3-1 con Di Bartolo tra i pali, linea a quattro con Abdalla, Cocetta, Guessand e Buta da destra a sinistra; doppio play con Castagnaviz e Bassi; quindi alle spalle della punta Semedo la batteria di trequartisti formata da Russo, Centis e Pajicic.

BRACAGLIA COSTRETTO AD USCIRE, VANTAGGIO DELL’UDINESE – La prima sortita è del Frosinone che però non trova lo spiraglio e la zampata per arrivare dalle parti di Di Bartolo. Al 4’ il Frosinone con tre tocchi si presenta davanti a Di Bartolo, Maestrelli si allunga il pallone al momento della stoccata dopo un bel dialogo di prima intenzione tra Jirillo e Cangianiello. Il Frosinone concede qualcosa in difesa su un rinvio alla viva il parroco di Maestrelli ma l’Udinese non ne approfitta e allora è la squadra di Gorgone che torna a mettere sotto pressione la difesa friulana: prima è Selvini che si accentra ma non trova lo spazio, poi è Bracaglia che imbecca Jirillo ma chiude bene Guessand. Due angoli di fila per i giallazzurri che sulla prima battuta dalla bandierina non sono spietati a due passi da Di Bartolo, poi Condello cerca la stoccata di Mulattieri, il pallone termina alto. Si fa vedere anche l’Udinese nella metà campo giallazzurra, il pallone di Centis per Semedo trova l’appoggio di Bracaglia su Di Chiara. Al 14’ Cangianiello infila per lo scatto di Bracaglia che entra in rotta di collisione con Abdalla, cade a terra nel contrasto e si fa male alla spalla sinistra. Dopo l’intervento dei sanitari il difensore è costretto ad abbandonare il campo di gioco in barella, al suo posto dentro Ferrieri che si piazza a sinistra. Bracaglia nel frattempo abbandona il campo tra gli applausi e viene condotto in Ospedale in ambulanza. Un attimo di sbandamento della difesa giallazzurra, la ripartenza dal basso di Di Chiara è rischiosa, Mulattieri messo in difficoltà dal pressing di Centis, pallone che si impenna sulla traversa e termina fuori. Al 21’ super Di Bartolo: Mulattieri raccoglie una respinta della difesa friulana, pallone alto nel mucchio, svetta Guessand, si avventa sulla sfera Selvini ma il portiere si allunga sulla propria sinistra e va a deviare miracolosamente. Al 25’ l’Udinese, alla seconda sortita, trova il gol del vantaggio: buco sul fianco destro del Frosinone, si infila Buta indisturbato, pallone ad uscire per Centis che infila alle spalle di Di Chiara. Che 1’ dopo salva la porta dal raddoppio su un tiro di Bassi dal limite.

IL FROSINONE NON TROVA SPAZI, UDINESE COMPATTA – Udinese tutta sotto la linea della palla nella fase di non possesso, per il Frosinone è complicato trovare spiragli. Si mette in solitario Ferrieri alla mezz’ora dopo un dai e vai con Mulattieri, Di Bartolo non si fa sorprendere, si allunga e blocca. Stenta a ritrovare tranquillità la squadra giallazzurra, al 33’ Selvini vuole risolverla da solo, cerca una velleitaria conclusione ai 35 metri, pallone alle stelle. Si fa male anche l’assistente sotto la tribuna, un problema alla spalla, per lui le cure del caso del medico sociale del Frosinone dottor Lucchese. Costretto al superlavoro, perché 1’ dopo resta a terra il giallazzurro Mulattieri. Abbandona anche lui il campo anzitempo, dentro Peres e per Gorgone sfumano due slot in poco più di mezz’ora del primo tempo. Nel frattempo la difesa del Frosinone non assorbe bene un attacco friulano, si avventa Russo sul pallone, traiettoria che si alza sulla traversa. Si riaffaccia il Frosinone dalle parti di Di Bartolo ma Abdalla chiude la diagonale a tre metri dalla porta sull’attacco di Selvini. Non ci sono spazi tra la doppia linea friulana e allora ci prova Maestrelli al 2’ dei 5’ di recupero, Di Bartolo si allunga e blocca il tiro da 40 metri. Velleitario ma quasi obbligato per cercare di scalfire il muro dell’Udinese. La replica dei bianconeri sfrutta gli ampi spazi che si aprono nella metà campo del Frosinone, va al tiro Semedo, Di Chiara c’è. Finale arrembante del Frosinone, Di Bartolo ci mette la manona ma Selvini sul tiro rimpallato è in posizione di fuorigioco. Il tempo si chiude con l’Udinese avanti di un gol e il Frosinone che paga il combinato disposto di troppo nervosismo, due infortuni pesanti (probabilmente decisivo quello di Bracaglia), la doppia blindatura bianconera e un errore fatale nell’azione del vantaggio.

FROSINONE A 4 PUNTE, ASSEDIO, ANGOLO, PORTA STREGATA E GUESSAND FA 0-2 – Nell’intervallo dentro Afi per Pera nel Frosinone, Gorgone si schiera con un atteggiamento a 4 punte per tentare la risalita. Ma è l’Udinese che tenta una sortita al 4’, Abdalla si fa 60 metri, pallone per Semedo ma Di Chiara anticipa l’attaccante. Al 5’ il Frosinone vicino al pari: asse Jirillo-Peres al limite, botta del centrocampista e Di Bartolo devia in angolo. Sulla battuta dalla bandierina, colpo di testa di Selvini alto di poco. E’ un altro Frosinone, anzi è il vero Frosinone: Al 30” Guessand salva su un tiro di Cangianiello in angolo. E poi è Afi che devia al volo ma il solito Guessand devia ancora in angolo. Fioccano i tiri dalla bandierina per il Frosinone ma anche arbitro protagonista al 7’ quando va ad ammonire il team manager giallazzurro in maniera abbastanza incomprensibile. La porta di Di Bartolo adesso è stregata: sull’11° angolo al minuto 11 (parziale di 6-0 per i giallazzurri), Maestrelli svetta, miracolo in angolo del portiere. Pericolosa l’Udinese al 13’, azione di alleggerimento, bomba di Bassi e pallone di un niente fuori. Ma è il Frosinone che continua a macinare palloni e collezionare angoli. Un Frosinone nemmeno lontano parente di quello impacciato dei primi 45’. L’Udinese in stile ‘toccata e fuga’ nel giro di 1’ prima mette in difficoltà Di Chiara su un tiro cross di Buta, con deviazione in angolo. Sul tiro dalla bandierina di Centis, arriva con un terzo tempo imperioso Guessand, la difesa lo perde nel radar, Di Chiara non esce e per il gigante dell’Udinese è un gioco da ragazzi infilare lo 0-2.

GIRANDOLA DI CAMBI, IL FROSINONE RECLAMA UN RIGORE E SELVINI FALLISCE A BOTTA SICURA – Gorgone tenta le ultime due mosse: Milazzo e Voncina per vivacizzare la manovra e aggiungere centimetri in area dell’Udinese, fuori Macej e Jirillo. Ci sarebbe tempo per riaccendere le speranze, Cangianiello infila un ottimo pallone sul primo palo, Voncina non attacca lo spazio e Di Bartolo c’è. Poi torna protagonista l’arbitro signor Carrione, ammonito Selvini per proteste dopo una strattonata evidente da parte di un avversario. Nel finale il Frosinone reclama un tocco di mano di Russo ma il direttore di gara concede solo l’angolo numero 16. Il segnale della gara stregata al minuto 45′ quando Condello serve il pallone dell’1-2 a Selvini ai 6 metri, Di Bartolo strepitoso dice no all’ultima speranza. Il triplice fischio finale cristallizza lo 0-2 che pone i giallazzurri al settimo posto, al momento fuori dai playoff.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio