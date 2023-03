 FEMMINILE, TRACOLLO CASALINGO DEL FROSINONE (0-6) CONTRO IL CROTONE

FROSINONE: Guidobaldi, Fiorella (1’ st Verrecchia), De Stradis (1’ st Campanelli), Bevilacqua, Cacchioni, Pellegrini (13’ st Lana), Galluzzi, Conti M., Sgambato, Natali (35’ st Scagnetti), Santacroce.

A disposizione: Polidori, Daggiante, Leone, Padrone.

Allenatore: Crecco.

CROTONE: Buttner, Vlassopoulou, Donato, Valente (16’ st Reggio), Moscatello (28’ st Fera), Morgante (28’ st Sesti), Vona, Torano, D’Aqiuno (20’ st Rania), Russo, Papaleo.

A disposizione: Rania, Magnolia, Fera, Reggio, Sesti.

Allenatore: Cursio.

Arbitro: sig. Francesco D’Andria di Nocera Inferiore (Sa); assistenti: sigg. Ayoub Chrichmi di Roma 2 e Luca Larosa di Ciampino (Roma).

Marcatori: 18’ pt De Stradis (aut), 25’ pt Valente (C), 45’ pt, 10’ st Russo (C), 9’ st e 40’ st Donato (C),

Note: spettatori: 100 circa; angoli: 6-3 per il Frosinone; ammoniti: 21’ pt Natali, 22’ st Morgante, 38’ st Conti M.; recuperi: 0’ pt; 3’ st.; prima della gara osservato 1′ di raccoglimento per i morti nel naufragio di Cutro.

FERENTINO (FR) – Pesante rovescio casalingo per il Frosinone nella 20.a giornata di campionato per il Frosinone Calcio Femminile, impegnato nel girone C di serie C. Le giallazzurre incappano in una giornata-no sotto tutti i punti di vista e rimediano una pesantissima sconfitta per 0-6 dal Crotone. Al di là delle assenze in casa canarina la gara al Comunale di Ferentino è stata probabilmente la peggior prestazione da inizio campionato. Tre gol per tempo, con il Frosinone che sullo 0-2 ha avuto almeno 3 nitide occasioni per riaprire la partita. Al 18’ l’autogol di De Stradis (0-1), poi il raddoppio di Valente al 25’, prima dell’intervallo Russo per lo 0-3. Nella ripresa al 9’ Donato per lo 0-4, poi ancora Russo per la doppietta personale al 10’. Infine Donato al 40’ per il definitivo 0-6. Prossimo turno domenica prossima a Pescara contro il fanalino del girone C.

PRIMO TEMPO – Calcio d’inizio per il Frosinone che dopo una manciata di secondi sfrutta la fascia con Bevilacqua e per poco non sorprende il Crotone. Al 3’ sugli sviluppi del primo corner ospite mischia furibonda in area di rigore del Frosinone con Guidobaldi che salva almeno tre volte sulla linea di porta. Il Crotone spinge e trova al 5’ la conclusione pericolosa di Moscatello. Al 7’, mentre si abbatte una violenta grandinata sul Comunale di Ferentino, ancora in attacco il Crotone: deviazione in area di Conti che per poco non insacca nella sua porta, con Guidobaldi protagonista di una deviazione decisiva. All’11’ ancora Crotone, di nuovo con Moscatello che prova la conclusione di precisione, si supera ancora la Guidobaldi. Al 18’ cross dalla sinistra del Crotone, la deviazione sfortunata è di De Stradis che sorprende la Guidobaldi e porta in vantaggio le calabresi (0-1). Al 25’ il raddoppio del Crotone con Valente che prova la conclusione a giro dal limite dell’area che si insacca sotto il sette (0-2). La prima vera conclusione del Frosinone arriva al 33’ con Sgambato su calcio di punizione dal limite dell’area, ma blocca in sicurezza Buttner. Al 38’ il Frosinone è vicinissimo al gol: cross dalla sinistra, Galluzzi prova la conclusione in sforbiciata e Buttner è costretta alla deviazione d’istinto. Sulla respinta Bevilacqua va al tiro ma il portiere crotonese si supera ancora. Il forcing del Frosinone è costante e sugli sviluppi di una mischia in area al 39’ è Sgambato prima e Conti poi a provare la conclusione di potenza, la difesa ospite si oppone come può. Al 45’ in contropiede, al limite del fuorigioco è Russo a trovare il guizzo per il gol dello 0-3 con cui si chiude il primo tempo tra le proteste del Frosinone per una dubbia posizione di fuorigioco.

SECONDO TEMPO – Doppio cambio in apertura di frazione per il Frosinone con Campanelli e Verrecchia per De Stradis e Fiorella. Il terreno pesante condiziona il gioco in campo e il Frosinone cerca in ogni modo di ritrovarsi dopo un primo tempo molto difficile. Al 9’ il gol del Crotone con Donato che in area di rigore riesce a sfruttare una disattenzione difensiva del Frosinone dopo un cross dalla sinistra e sigla lo 0-4. Al 25’ il quinto gol del Crotone con Russo che in contropiede fa partire un pallonetto con Guidobaldi battuta. Al 27’ il Frosinone trova un colpo di testa con Natali, la palla viene deviata in angolo dalla difesa del Crotone. Alla mezz’ora punizione da fuori area per Conti, si supera e devia in angolo il portiere ospite. Al 40’ sugli sviluppi di un calcio di punizione la palla viene colpita da Donato di testa che anticipa Guidobaldi per il gol del 0-6. Al 45’ l’ultima conclusione è per il Frosinone con Sgambato su calcio di punizione, ma ancora una volta Buttner respinge. Dopo 3’ di recupero la gara si chiude sul punteggio di 0-6 per il Crotone. Il Frosinone resta a 25 punti in classifica, il Crotone sale a 18.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio