 FROSINONE-ATALANTA 2-1, IL TABELLINO

FROSINONE (4-2-3-1): Cerofolini; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea (29’ st Brescianini); Gelli, Harroui (36’ st Szyminski), Baez (15’ st Garritano); Cheddira (37’ st Cuni).

A disposizione: Palmisani, Borrelli, Caso, Kvernadze, Canotto, Macej, Lusuardi.

Allenatore: Di Francesco.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimisiti (29’ st Muriel), Scalvini, Kolasinac; Zappacosta (1’ st Zortea), de Roon, Ederson, Ruggeri (35’ st Bakker); Koopmeiners; Lookman (1’ st De Ketelaere), Zapata (22’ st Scamacca).

A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Okoli, Pasalic, Adopo.

Allenatore: Gasperini

Arbitro: signor Juan Luca Sacchi di Macerata; assistenti sigg. Niccolò Pagliardini di Arezzo e Giuseppe Perrotti di Campobasso; Quarto Uomo signor Alberto Santoro di Messina; Var signor Federico Dionisi di L’Aquila; Avar signor Matteo Gariglio di Pinerolo (To).

Marcatore: 5’ pt Harroui (F), 24’ pt Monterisi (F), 11’ st Zapata (A)

Note: Spettatori totali: 13.426; abbonati: 10.679; spettatori paganti: 2.747 (di cui 450 ospiti); Totale incasso compreso rateo abbonamenti: 294.319,57; angoli: 7-2 per l’Atalanta; ammoniti: 28’ pt Barrenechea (F), 39’ pt Lookman (A), 49’ pt de Roon; recuperi: 5’ pt; 7’ st.

FROSINONE – “Tu chiamale se vuoi emozioni”, cantava il grande Lucio Battisti. Al ‘Benito Stirpe-Psc Arena’ in fatto di emozioni c’è stato il pieno. Un Frosinone maestoso batte 2-1 l’Atalanta al termine di una gara bellissima e conquista i primi 3 punti della stagione di serie A. La squadra di Di Francesco chiude i primi 45’ sul doppio vantaggio grazie alle reti di Harroui al 5’ e di Monterisi al 24’. Solo i giallazzurri in campo che dominano la scena per 50’ e 30” e sfiorano il tris con Baez e Mazzitelli. Nella ripresa l’Atalanta spinge a testa bassa, Zapata trova il gol all’11’ poi sale in cattedra Cerofolini e il grande cuore di canarini. Che nel finale sfiorano anche il 3-1. Al termine è visibilio per il popolo giallazzurro. Per la cronaca Harruoi bissa il gol dell’andata ed eguaglia le 2 reti realizzate col Sassuolo in 45 presenze in serie A e Monterisi segna la sua prima rete nella massima serie. Dulcis in fundo, il Frosinone torna a vincere in serie A dal 7 aprile 2019, successo a Firenze 1-0.