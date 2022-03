 FROSINONE-COSENZA 1-0, IL TABELLINO

FROSINONE (4-3-3-): Minelli; Brighenti, Szyminski, Gatti, Cotali (14’ st Zampano); Rohden, Boloca, Garritano; Ciano (14’ st Novakovich), Charpentier (47’ st Kalaj), Cicerelli (31’ st Tribuzzi).

A disposizione: Ravaglia, Marcianò, Lulic, Canotto, Barisic, Bozic, Manzari, Ricci.

Allenatore: Grosso.

COSENZA (3-5-2): Vigorito; Hristov (41’ st Pandolfi), Camporese, Vaisanen; Bittante (1’ st Di Pardo), Kongolo, Palmiero (26’ st Ndoj), Florenzi (13’ st Larrivey), Sy; Laura, Caso (26’ st Carraro).

A disposizione: Matosevic, Tiritiello, Venturi, Vallocchia, Gerbo, Voca, Situm.

Allenatore: Bisoli.

Arbitro: signor Lorenzo Maggioni di Lecco; assistenti Gabriele Nuzzi di Valdarno e Nicolò Cipriani di Empoli; Quarto Uomo signor Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Na); Var Juan Luca Sacchi di Macerata, Avar Matteo Bottegoni di Terni.

Marcatore: 38’ st Charpentier (rig).

Note: spettatori totali 4.115 (di cui 261 ospiti); Totale incasso euro 37.102,84; angoli: 4-4; ammoniti: 46’ pt Vaisanen, 2’ st Rohden, 20’ st Hristov, 20’ st Camporese, 21’ st Charpentier, 22’ st Palmiero; recuperi: 2’ pt; 5’ st.

FROSINONE – Decide un rigore di Charpentier al 38’ della ripresa, il Frosinone passa all’incasso dell’intero bottino e si riattesta in piena zona playoff. Partita complicata per i giallazzurri. Primo tempo a reti bianche ma a portare per mano il Frosinone al riposo sul pari sono due grandi parate di Minelli. Il Frosinone non capitalizza il possesso palla, il Cosenza se la rischia e in due occasioni sfiora l’1-0. Nella ripresa girandola di cambi, Grosso alza il baricentro ma Vigorito rimane inoperoso. Fino alla doppia occasione al 37’ che ha fatto da prologo al rigore – netto – per fallo di Hristov sul neo entrato Tribuzzi. Charpentier non perdona (10° gol per lui ma squalificato ad Ascoli perché ammonito e in diffida), il Frosinone gestisce il vantaggio minimo a guarda alla sfida di domenica ad Ascoli con rinnovata fiducia.