 FROSINONE DEVASTANTE. BATTUTO 7-0 IL CROTONE

CROTONE: Barretta, Dell’Osso (1’ st Di Rodi), La Malfa, Vetere, Mercurio, D’Aquino (31’ pt Martino e 7’ st De Santis), Magnolia (32’ st Henningan), Pietrapesa, Monterosso, Sacco, Scicchitano (19’ st Fera).

A disposizione: Coppola, Mancuso.

Allenatore: Cursio.

FROSINONE: Zuliani, Zavarese (10’ st Mendolicchio), Bartolini, Stibel, Silvi (21’ st Palmigiani), Natali (19’ st Conti), Makulova, Antonucci, Spagnoli, Tata (Carcini 25’ st) Sgambato (19’ st Zorzetto).

A disposizione: Ruotolo, Copia, Cacchioni, Bevilacqua, Palmigiani.

Allenatore: -.

Marcatori: Tata (F), Stibel (F), Sgambato (F), Sgambato (F), Zorzetto (F), Spagnoli (F), Zorzetto (F).

CIRÒ MARINA – Le canarine riprendono a correre dopo la sconfitta rocambolesca subita contro il Palermo e lo fanno con un netto 7-0 contro il Crotone. Vittoria che permette al Frosinone di salire a quota 44 punti in classifica a -6 dal secondo posto ma a +4 dal quarto.

La partita contro il Crotone comincia bene per le giallazzurre vista la qualità e la quantità di gioco espressa dalle ragazze e con il pallino del gioco mantenuto in entrambi i tempi.

A sbloccare il risultato ci pensa Tata, Stibel raddoppia e sigla il primo gol stagionale.

Tris e Poker a cura di Sgambato che sale a quota 15 gol in stagione, chiudono i giochi Spagnoli e due volte Zorzetto.

Nella prossima gara,dopo la sosta di 2 settimane, le giallazzurre attenderanno l’Apulia Trani a Ferentino per la 22ª giornata di campionato.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio