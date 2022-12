 FROSINONE E BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE INSIEME PER IL CALENDARIO 2023

FROSINONE – Frosinone e Banca Popolare del Frusinate insieme per la presentazione del calendario 2023 con tutte le immagini dei calciatori giallazzurri. Nella sala conferenze del ‘Benito Stirpe-Psc Arena’ presenti per il club giallazzurro il direttore Marketing & Comunicazione-Rapporti Istituzionali, Salvatore Gualtieri mentre per l’Istituto di Credito il consigliere d’amministrazione Angelo Faustini e il responsabile della Comunicazione Luigi Conti. ‘Prima’ del calendario – che sarà disponibile presso la sede centrale e le filiali della Banca Popolare del Frusinate da lunedi 5 dicembre prossimo – impreziosita dalla presenza dei calciatori Borrelli, Boloca, Lulic, Monterisi, Ciervo e Mulattieri.

Brevi gli interventi di Gualtieri, che ha fatto gli onori di casa, e quindi di Conti e Faustini. Il direttore del club giallazzurro ha aperto il giro degli interventi: “Siamo qui con il nostro sponsor storico, la Banca Popolare del Frusinate. Un rapporto scandito da 20 anni di successi ottenuti insieme, non posso fare altro che ringraziare ancora una volta l’Istituto di Credito per questo evento, il calendario del Frosinone Calcio. Il dottor Conti, responsabile della Comunicazione della Banca, potrà spiegarci l’iniziativa di questa stagione”.

“Il ringraziamento doveroso va il direttore Gualtieri – sono le parole di Conti – per l’invito ad un appuntamento ormai divenuto fisso nel nostro rapporto di collaborazione. Noi come Banca Popolare del Frusinate tagliamo il traguardo dei 30 anni dalla fondazione che arrivano in concomitanza anche dei 20 anni di rapporto sinergico con il Frosinone Calcio. Il calendario vuole così ricordare questi due decenni trascorsi insieme, che hanno consentito sia alla Banca che al Club di portare ricchezza sul territorio, di portare l’Italia a Frosinone e di far conoscere la città e il nostro Istituto di Credito anche oltre i confini nazionali. Spero che questo binomio prosegua sempre, in modo da poter allargare gli orizzonti e accrescere la conoscenza del nostro territorio”.

Il consigliere Faustini ha chiuso la breve carrellata di interventi: “Graditissima l’occasione per porgere i ringraziamenti al direttore Gualtieri ed a tutto lo staff del Frosinone. Siamo rimasti e vorremmo rimanere ancora al fianco della Società giallazzurra e il calendario che presentiamo oggi ne è la chiara testimonianza. Verrà messo a disposizione nelle nostre filiali da lunedi prossimo, invitiamo tutti i tifosi a non mancare a questo appuntamento”.

Giovanni Lanzi