 BIGLIETTERIA SÜDTIROL – FROSINONE

Si comunica che sono disponibili i tagliandi relativi alla gara Fc Südtirol – Frosinone, valida per la 15a giornata del Campionato di Serie BKT, in programma domenica 4 dicembre ore 15.00 presso lo stadio ‘Druso’ di Bolzano.

Il settore 6 ospiti, sarà riservato ai tifosi giallazzurri, che potranno acquistare il tagliando al costo di € 15,00 +d.p.(intero) e € 11,00 +d.p. (ridotto) online (clicca qui) o previa prenotazione al numero 06-0406 (orari: lun-ven 9-13 e 14-18), ritiro in tutti i Punti SisalPay (bar, tabacchi, edicole) in Italia pagando in contanti.

ARRIVO A BOLZANO IN PULLMAN e AUTO (parcheggio Via Trento):

Uscita autostrada A22 Bolzano Sud;

Proseguire dritto Via Torricelli, alla rotonda prendere seconda uscita Via Pacinotti;

Proseguire dritto per Via Galileo Galilei (tenersi sulla sulla sinistra)

Alla rotonda prendere la terza uscita a destra,

Immediatamente prima del ponte Roma seguire cartello giallo “Parcheggio tifosi ospiti” girando a destra.

Arrivo parcheggio per pullman di Via Trento.

Attraversare ponte pedonale fiume Talvera, prendere la pista ciclabile a destra, arrivo Stadio Druso

ARRIVO A BOLZANO IN TRENO

Scendere stazione Bolzano-Bozen;

Usciti dalla stazione svoltare a sinistra;

Proseguire sempre dritto, superare ponte Druso;

Subito dopo ponte Druso, prendere a sinistra la pista ciclabile e seguire indicazione per “Tribuna Ospiti”