 FROSINONE, E’ QUI LA FESTA: SBANCA BOLOGNA ED E’ SECONDO

BOLOGNA (4-3-2-1): Gasperini; Mercier, Motolese, Stivanello, Corazza (31’ st Wallius); Rosetti (45’ st Diop), Bynoe (25’ st Ebone), Pyyhtia; Urbanski, Anatriello (45’ st Mazia); Raimondo.

A disposizione: Raffaelli, Verardi, Maltoni, Solda, Baroncioni, Ferrante, Busato.

Allenatore: Vigiani.

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Pahic, Maestrelli, Maura, Rosati (32’ st Ferrieri); Mulattieri jr. (21’ st Milazzo), Peres, Cangianiello; Afi, Selvini (32’ st Jirillo), Condello (21’ st Voncina).

A disposizione: Di Chiara, Stefanelli, Gomes Tesolini, Pozzi, Macej, Gozzo, Stazi, Pera.

Allenatore: Gorgone.

Arbitro: signor Domenico Castellone di Napoli; assistenti Stefano Galimberti di Seregno e Fabrizio Giorgi di Legnano.

Marcatori: 15’ pt Selvini (F), 42’ st Ferrieri (B).

Note: spettatori: 300 circa; angoli: 9-3 per il Bologna; ammoniti: 39’ pt Vigiani (all. Bologna), 7’ st Bynoe (B), 20’ st Raimondo (B), 39’ st Milazzo (F), 40’ st Anatriello (B); recuperi: 2’ pt; 5’ st

CASTELDEBOLE (BO) – Non finisce più di stupire la Gorgone-band, sulla scia della prima squadra. Con un gol per tempo, di Selvini al 15’ e Ferrieri al 42’ della ripresa, i giallazzurri sbancano il campo del Bologna (dopo aver espugnato quello di Napoli 7 giorni fa), sopravanzato di 2 punti in classifica. Il Frosinone si piazza al secondo posto a -3 dalla capolista Lecce ma soprattutto mette pressione all’intera pattuglia che segue: dalla Fiorentina, al Torino, passando per la Juventus e la Roma.

GLI SCHIERAMENTI – Il Bologna schiera davanti al portiere Gasperini la coppia centrale Motolese-Stivanello con Mercier a destra e Corazza a sinistra. In mezzo al campo Bynoe è il play, Pyyhtia e Rosetti gli interni. Alle spalle dell’unica punta Raimondo ci sono Urbanski e Anatriello.

Frosinone in campo con una variazione rispetto alla gara vittoriosa di Napoli: al posto di Milazzo che siede in panchina c’è Mulattieri jr. Formazione che vede tra i pali Palmisani, fresco di seconda convocazione con la nazionale U19 per lo stage di 3 giorni, quindi Maura e Maestrelli coppia di centrali, Rosati terzino sinistro e Pahic a destra. In mezzo al campo Peres play, Cangianiello e l’ex spezzino interni. In attacco Condello e Afi ai lati di Selvini.

SELVINI ‘BUCA’ IL BOLOGNA – Il primo attacco è del Frosinone con Afi servito da Pahic, l’attaccante giallazzurro rimedia una botta fortuita da Corazza e deve ricorrere alle cure dei sanitari. E’ ancora il Frosinone che cerca la porta con Selvini, esce a valanga Gasperini che fa suo il pallone. Nel frattempo il Bologna va dalla bandierina al 5’ dopo un cross tagliato. Palmisani attento sul colpo di testa di Urbanski che salta di testa sul calcio d’angolo. L’assistente sotto la tribuna sventola due offside di fila all’attaccante rossoblu Raimondo nel giro di 1’, perfetto comunque il sincronismo della difesa del Frosinone. Bologna un po’ in difficoltà sulla ripartenza dal basso, buono l’attacco degli avanti di Gorgone che però non riescono ad avere la meglio. Dalla parte opposta non si intendono Palmisani e Maura, il difensore di Ceccano si rifugia in angolo. Dalla bandierina primo pericolo per la porta difesa da Palmisani, salta Antrariello, deviazione provvidenziale di Afi e pallone ancora in angolo. La difesa giallazzurra soffre in questo avvio sulla palle inattive l’assenza di un giocatore come Bracaglia che dà sicurezza e fisicità. Il Frosinone gioca sul rilancio alle spalle della difesa di casa, pallone lungo con Maestrelli che si catapulta per cercare la sponda su Selvini, scontro di testa con Motolese ed entrambi debbono ricorrere alle cure dei sanitari. Al 15’ il Frosinone passa: ancora una ripartenza dal basso sbagliata del portiere Gasperini, Cangianiello fa un break centrale e serve Selvini che esce dalla figura dell’avversario diretto e con un gran tiro di sinistro infila sotto l’incrocio dei pali. Gol splendido ma erroraccio del portiere rossoblu. Il Frosinone cerca dio infilarsi nel momento-no del Bologna, pallone da Mulattieri per Cangianiello che serve Condello, botta di destro destinato sul secondo palo, la difesa salva. Bologna che rischia qualcosa su due traccianti di fila in area ma gli attaccanti del Frosinone non riescono a trovare lo spazio per il tiro. Dall’altra parte duetto Urbanski-Anatriello, pallone alto. Poi brivido con Rosati che per poco non viene beffato dal rimbalzo a favore di Raimondo, il terzino è bravo a recuperare il movimento necessario per spazzare il pericolo.

BRIVIDI NELLA DIFESA ROSSOBLU – La difesa del Frosinone rischia qualcosa su un pallone di Anatriello per Raimondo, Maura è tempestivo quel tanto che basta per evitare il contatto sul piede dell’attaccante dei felsinei. Che 1’ dopo, al 26’, viene francobollato bene da Maestrelli che con un colpo di testa a seguire serve Palmisani ed evita l’anticipo del bomber di casa. Frosinone impeccabile quando il Bologna va a cercare il solito Raimondo, sul cross di Motolese al 27’ la linea si alza, Palmisani blocca ma c’è offside. Al 29’ il Frosinone sfora lo 0-2. ancora una volta sulla ripartenza incerta di Gasperini, il pallone schizza sui piedi di Mulattieri, la direzione del tiro è giusta ma la potenza e la traiettoria no e Gasperini con due passi all’indietro evita il gol. E’ la squadra di Gorgone va al tiro di punizione dai 25 metri per fallo su Afi, il tiro di Condello è parato a terra da Gasperini che 30” si prende un altro rischio ma evita un gol fatto con un dribbling su Selvini. Dall’altra parte Maura imperioso su Raimondo servito al limite dell’area piccola da Anatriello, pallone in angolo. Al 33’ è Stivanello a concedere una possibilità a Cangianiello ma è lo stesso giocatore rossoblu a metterci una toppa. Il Frosinone dà l’impressione di essere padrone del campo ma la qualità della fase offensiva del Bologna è sempre un campanello d’allarme. Il Bologna fa collezione di calci d’angolo, la difesa giallazzurra fa muro. Al 42’ il Frosinone riesce a trovare i tempi e goi spazi per far scattare un contropiede ma il tridente dei ragazzi in maglia bianca è lezioso e Corazza tampona l’attacco di Afi. Nel finale l’unica disattenzione della retroguardia ciociara che si fa prendere d’infilata, pallone su Motolese che da posizione favorevole spedisce fuori con una ciabattata d’esterno sinistro. In pieno recupero il Frosinone cerca lo 0-2, sul pallone di Selvini da destra, c’è la deviazione di Stivanello ad evitare i tap-in a botta sicura di Condello e Cangianiello.

OTTIMO PALMISANI, SELVINI ACCAREZZA LO 0-2 – In avvio di gara per par condicio un rischio sul rinvio se lo prende anche Palmisani sul retropassaggio di Maestrelli, la zampata parte un attimo prima del contrasto dell’attaccante divenuto pupillo di Thiago Motta. Gioco spezzettato in questo avvio di ripresa, il Frosinone vuole tentare di andare a sporcare il più possibile le giocate del Bologna. Il gioco ristagna, tanta bagarre sulle seconde palle, qualche contatto e poche emozioni. Ci vuole il 14’ per vederne una, Palmisani strepitoso su Urbanski da 4 metri, poi il pallone gli scivola tra le mani per allora arriva in soccorso la difesa in blocco a spazzare in angolo il pericolo. Il Frosinone molla gli ormeggi e sul destro di Condello c’è un pallone ghiottissimo ma la botta va alle stelle. Al 17’ Frosinone attacca tre contro uno ma non c’è precisione nell’ultimo passaggio e Motolese libera. Occasione per il Bologna al 19’, il Frosinone preso d’infilata, Anatriello da sinistra manda fuori. Voncina e Milazzo per Condello e Mulattieri jr. sono i primi due cambi del Frosinone al minuto 21. Gorgone sposta Selvini a sinistra del fronte d’attacco, Voncina è la punta centrale, con Afi che rimane a destra. Ed è Milazzo che nel giro di 2’ crea qualche problema alla difesa di casa. E il Frosinone al 23’ sfiora lo 0-2, pallone di Pahic per Selvini che si infila nel cuore dell’area rossoblu, salva Stivanello sul tiro a botta sicura.

FERRIERI CHIUDE I GIOCHI – Frosinone raccolto e votato alle ripartenze veloci, il Bologna fa possesso palla per ora infruttuoso. Ma il pericolo arriva dalla bandierina, mucchio selvaggio in area, Stivanello a botta sicura, Maura sulla linea salva la porta del Frosinone. Arrivano due cambi per i giallazzurri: al 32’ dentro Ferrieri per Rosati e Jirillo per Selvini, con il Frosinone che si piazza con il 3-5-2. Forze fresche per tenere sugli assalti del Bologna. Si gioca zolla su zolla, Milazzo al 39’ ci mette la gamba e rimedia il giallo, emulato 1’ dopo da Anatriello. Il Frosinone si infila a sinistra con Cangianiello subisce fallo al limite dell’area, praticamente sulla linea di fondo. Pennellata di Peres, la difesa respinge, arriva di gran carriera Ferrieri che di destro, di controbalzo, infila imparabilmente sotto la traversa lo 0-2. Il Bologna si innervosisce, il Frosinone mette 3 punti sotto ghiaccio, sale a quota 39 al secondo posto e attende le partite di sabato.

(foto gentilmente concesse dal Bologna FC 1909)