 FROSINONE-EMPOLI AFFIDATA AL SIGNOR MANGANIELLO DI PINEROLO

Sarà il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo (To) a dirigere Frosinone-Empoli, gara valida per la 11.a giornata del campionato di Serie A in programma lunedi 6 novembre (ore 18.30) allo stadio ‘Benito Stirpe-Psc Arena’ di Frosinone. Gli assistenti designati saranno i signori Marcello Rossi di Novara e Federico Fontani di Siena. Il Quarto Uomo sarà il signor Niccolò Baroni di Firenze. Al Var il signor Matteo Gariglio di Pinerolo (To), Avar il signor Valerio Marini di Roma1

Ufficio Stampa Frosinone Calcio