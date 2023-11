 SETTORE GIOVANILE, I RISULTATI DELL’ULTIMO TURNO

Under 18

Contava solo rialzare la testa dopo la sconfitta contro il Lecce e gli uomini di Marco Amelia lo hanno fatto alla grande strappando un punto importante in casa del Milan al “Puma House of Football”. Gara che si conclude 0-0 ma sicuramente, per la mole di occasioni create dai giallazzurri, poteva concludersi con il bottino pieno a favore dei ciociari. Padroni di casa che iniziano ad essere pericolosi al 23′ con un bel fraseggio tra Siman, Vitali e Lamorte. Quest’ultimo calcia bene ma la sua conclusione termina sul palo. Successivamente ad imprimere gioco e a rendersi pericoloso è il Frosinone. Sempre nel primo tempo Yanovsjyy serve con un elegante passaggio filtrante Buttarazzi, il quale centra in pieno la traversa con una pregevole conclusione che meritava miglior sorte. Nella ripresa ancora i ragazzi di Amelia vicini al gol vittoria, ancora con Buttarazzi, ma ancora una volta, come nella prima frazione di gioco, la traversa negato la gioia del gol al numero 11. Finisce 0-0 una partita maschia, dove il Frosinone ha dato le risposte che tutti aspettavano con una grande prestazione. Ora nel prossimo turno l’Empoli scenderà sul campo di Ripi per l’ottavo turno di campionato.

Under 14 Elite

Finisce 3-3 il turno infrasettimanale tra Frosinone e Sa.Ma.Gor.. Giallazzurri che sbagliano l’approccio, infatti dopo pochi minuti dall’inizio del match i pontini si trovano già 0-1 con la marcatura di Barbiero. Frosinone che tenta una debole reazione e allora gli ospiti ne approfittano raggiungendo addirittura il doppio vantaggio con Barboni. Dopo questa doccia fredda, i ragazzi di Pacini prendono in mano le redini dell’incontro. I giallazzurri prima accorciano con Tacchi su calcio di rigore e successivamente riportano la partita sui binari dell’equilibrio sempre con il numero 9. Nel secondo tempo i cambi fanno la differenza portando freschezza e brillantezza. Dopo 4′ dalla ripresa Xhemali porta i padroni di casa in vantaggio, sfondando verticalmente. Quasi a tempo scaduto la compagine di Ferullo trova il gol del definitivo pareggio con Cardinali, il quale anticipa bene dentro l’area di rigore regalando un punto importante alla sua squadra.

Under 14 Elite

Sconfitta al Di Bisceglia contro la Nuova Tor Tre Teste per i ragazzi di Pacini che salutano la testa della classifica. Partita strana. A partire bene sono i giallazzurri con Tacchi che da pochi passi dalla porta avversaria deposita la sfera a lato dell’estremo difensore rossoblu. Ancora ospiti che si rendono pericolosi qualche istante più tardi con Xhemali, ma Cuello intercetta miracolosamente sulla linea, salvando mister Cianti da uno svantaggio certo. Successivamente la gara per gli uomini di Pacini si mette in salita, con i padroni di casa iniziano a spingere sull’acceleratore chiudendo la prima frazione di gioco sul doppio vantaggio, prima con Issa e allo scadere con Mistrella. La ripresa inizia subito con la terza rete per la Tor Tre Teste, ancora con Mistrella che dopo appena 19” chiude i giochi. Al 25′ arriva anche il gol del 4-0 con Bozzelli, che a tu per tu con Marchiotto è spietato e non sbaglia.