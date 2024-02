 FROSINONE-MILAN AFFIDATA AL SIGNOR PAIRETTO DI NICHELINO

Sarà il signor Luca Pairetto di Nichelino (To) a dirigere Frosinone-Milan, gara valida per la 4.a giornata di ritorno del campionato di serie A Tim in programma sabato 3 febbraio 2024 (ore 18) al ‘Benito Stirpe-Psc Arena’ di Frosinone. Gli assistenti designati saranno i signori Alessio Tolfo di Pordenone e Alessandro Lo Cicero di Brescia. Il Quarto Uomo sarà il signor Francesco Cosso di Reggio Calabria. Al Var il signor Maurizio Mariani di Aprilia (Latina), Avar il signor Simone Sozza di Seregno (Mi).

Ufficio Stampa Frosinone Calcio