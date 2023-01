 CAMBIA L’ARBITRO, FROSINONE-MODENA AFFIDATA AL SIGNOR MARINELLI DI TIVOLI

Sarà il signor Livio Marinelli di Tivoli (Roma) e non Paolo Valeri di Roma come designato in un primo momento, a dirigere la gara Frosinone-Modena, valida per la 20.a giornata del campionato di Serie B in programma sabato 14 gennaio allo stadio ‘Benito Stirpe-Psc Arena’ di Frosinone. Gli assistenti designati saranno il signor Domenico Rocca di Catanzaro e Gianluca Sechi di Sassari. Il Quarto Uomo sarà il signor Daniele Virgilio di Trapani. Al Var è stato invece designato il signor Rosario Abisso di Palermo al posto di Marinelli, Avar il signor Stefano Liberti di Pisa al posto di Giuseppe Marco Maccadino.

