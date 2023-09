 FROSINONE-SASSUOLO 4-2, IL TABELLINO

FROSINONE (4-3-3): Turati: Oyono, Monterisi (1’ st Okoli), Romagnoli, Marchizza; Gelli (37’ st Brescianini), Mazzitelli (41’ st Lirola), Barrenechea (24’ st Garritano); Soulé, Cheddira, Baez (1’ st Caso).

A disposizione: Frattali, Cerofolini, Kajo Jorge, Cuni, Reinier, Kvernadze, Bourabia, Ibrahimovic, Lusuardi.

Allenatore: Di Francesco.

SASSUOLO (4-3-2-1): Cragno; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina (7’ st Pedersen); Boloca (21’ st Castillejo), Henrique; Berardi, Bajrami (7’ st Thorstvedt), Lauriente (7’ st Ceide); Pinamonti (35’ st Mulattieri).

A disposizione: Pegolo, Scacchetti, Missori, Racic, Ferrari, Obiang, Viti, Volpato, Defrel.

Allenatore: Dionisi.

Arbitro: signor Alessandro Prontera di Bologna; assistenti sigg. Pasquale Capaldo di Napoli e Paolo Laudato di Taranto. Quarto Uomo signor Luca Massimi di Termoli (CB), Var signor Paolo Valeri di Roma2, Avar signor Valerio Marini di Roma1.

Marcatore: 6’ e 24’ pt Pinamonti (S), 47’ pt Cheddira (F, r.), 25’ e 30’ st Mazzitelli (F), 53’ st Lirola (F).

Note: Spettatori totali: 13.133; abbonati: 10.683; Biglietti venduti: 2.450 (di cui 64 ospiti); Totale incasso compreso rateo abbonamenti: 278.457,53; angoli: 7-5 per il Sassuolo; ammoniti: 34’ pt Romagnoli (F), 10’ st Barrenechea (F), 35’ st Erlic (S) e Caso (F), 36’ st Gelli (F); recuperi: 3’ pt; 8’ st.

FROSINONE – Da 0-0 a 4-2 in meno di un’ora di gioco. Spettacolo giallazzurro, il Frosinone ribalta il Sassuolo grazie ad un finale di primo tempo e ad un secondo tempo da incorniciare negli annali del calcio mondiale. Il Sassuolo aveva chiuso in vantaggio 2-1 i primi 45’, grazie alla doppietta di Pinamonti e al gol di Cheddira su rigore al 45’. Meglio i neroverdi che si esaltano nella specialità della casa, vale a dire le ripartenze. Anche sfortunato il Frosinone che si vede negare un gol di Cheddira da una prodigiosa respinta di Cragno e fallisce un gol con Mazzitelli. Partita ancora aperta anche grazie alla respinta si Turati su Berardi quando il parziale era ancora sullo 0-2. Nel finale di tempo Vina fallisce l’1-3. Nel secondo tempo non c’è partita. Il Frosinone lavora ai fianchi il Sassuolo che ribalta con la doppietta dell’ex Mazzitelli nel giro di 5’, colpisce due legni e fa 4-2 al 98’ con l’altro ex Lirola. Sassuolo? Annichilito.