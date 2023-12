 FROSINONE-TORINO 0-0, IL TABELLINO

FROSINONE (3-4-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli; Garritano (15′ st Lirola), Brescianini, Gelli (26’ st Lulic), Oyono; Soulè, Kaio Jorge (37’ st Cheddira), Ibrahimovic (26’ st Caso).

A disposizione: Frattali, Cerofolini, Baez, Cuni, Kvernadze, Harroui, Bourabia, Lusuardi.

Allenatore: Di Francesco.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez (38’ st Zima); Bellanova, Ricci (19’ st Djidji), Ilic, Vojvoda (27’ st Lazaro); Vlasic (27’ st Seck), Sanabria (27’ st Karamoh), Zapata.

A disposizione: Gemello, Popa, Pellegri, Sazonov, Gineitis, Soppy.

Allenatore: Juric.

Arbitro: signor Luca Massimi di Termoli (Cb); assistenti Giovanni Baccini di Conegliano Veneto (Tv) e Mario Vigile di Cosenza; Quarto Uomo Niccolò Baroni di Firenze; Var Francesco Meraviglia di Pistoia, Avar Paolo Mazzoleni di Bergamo.

Note: Spettatori totali: 13.807; abbonati: 10.684; Spettatori paganti: 3.123 (di cui 711 ospiti); Totale incasso compreso rateo abbonamenti: euro 304.296,57; angoli: 8-4 per il Torino; ammoniti: 9’ pt Oyono (F), 15’ pt Kaio Jorge (F), 47’ pt Rodriguez (T), 11’ st Ilic (T), 12’ Garritano (F), 12’ 30” Tameze (T); recuperi: 4’ pt; 5’+1’ st

FROSINONE – Termina 0-0 tra Frosinone e Torino ma a poter recriminare è sicuramente la squadra giallazzurra che vince la sfida delle occasioni anche se rischia qualcosa nel finale quando i cambi del Torino hanno mantenuto ad alto livello la fisicità.

Nella prima frazione la squadra di Di Francesco infiocchetta almeno 4 occasioni nitide da gol a fronte di un palo colpito da Ilic al 44’. Il signor Massimi richiamato al Var per un tocco di Buongiorno sulle gambe di Kaio Jorge in area, vede un fallo di Gelli sulla partenza dell’azione e non concede il penalty. Nella ripresa Kaio Jorge e Ibrahimovic sprecano due rigori in movimento, nel finale più Torino ma la difesa ciociara è di granito.