 FROSINONE TRA LE MIGLIORI 16 DELLA CATEGORIA UNDER 15. NEGLI OTTAVI DI FINALE I GIALLAZZURRI SFIDANO IL NAPOLI

Il Frosinone non vince contro la Reggina ma supera comunque i play-off guadagnando l’accesso agli ottavi di finale. Il 15 e il 18 maggio i giallazzurri affronteranno il Napoli, prima a Ferentino poi a Napoli, compagine proveniente dallo stesso girone.

Quello dell’accesso alle fasi finali è un successo scaturito da un mix di ingredienti quali programmazione, duro lavoro e mentalità. Un successo che vede protagonisti i ragazzi ma anche mister Mizzoni e il suo staff.

I classe 2007 hanno lottato fino alla fine per le prime posizioni con Roma, Napoli, Lazio e Benevento terminando la regular season al 3° posto grazie ai 33 punti e alle 10 vittorie in campionato. Secondo miglior attacco, insieme al Napoli, con 37 gol segnati e terza miglior difesa del campionato con soli 19 gol subiti. In 6 match i giallazzurri hanno mantenuto la porta inviolata e in soli 3 match su 18 non hanno segnato nemmeno un gol.

Quello con il Napoli è un match particolarmente delicato visto che gli azzurri hanno superato il Frosinone in entrambi i match disputati nella regular season.

Servirà una grande prestazione per i giallazzurri a partire dalla gara di andata in programma il 12 maggio, in casa nel Centro Sportivo di Ferentino.

Il match di ritorno Napoli – Frosinone si disputerà, invece, mercoledì 18 maggio.

