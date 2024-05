 FROSINONE-UDINESE 0-0 DOPO 45′

FROSINONE (3-4-1-2): Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Barrenechea, Brescianini, Valeri; Harroui; Soulé, Cheddira.

A disposizione: Frattali, Palmisani, Marchizza, Baez, Cuni, Reinier, Gelli, Garritano, Kvernadze, Ibrahimovic, Ghedjemis, Monterisi, Bonifazi, Mazzitelli, Lusuardi.

Allenatore: Di Francesco

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Payero, Kamara; Samardzic, Brenner; Lucca.

A disposizione: Padelli, Mosca, Ebosele, Zarraga, Davis, Joao Ferreira, Abankwah, Tikvic, Thauvin, Kabasele, Giannetti, Zemura, Pereyra.

Allenatore: Cannavaro.

Arbitro: signor Daniele Doveri di Roma 1; assistenti Stefano Alassio di Imperia e Valerio Colarossi di Roma 1. Quarto Uomo Fabio Maresca di Napoli; al Var Aleandro Di Paolo di Avezzano (AQ), Avar Daniele Paterna di Teramo

Note: spettatori totali: 16.010; abbonati: 10.684; biglietti; 5.326 (di cui 770 ospiti); totale incasso compreso rateo abbonamenti: euro 387.249,57; angoli: 4-2 per il Frosinone; ammoniti: ; espulsi: al 24’ pt Milana (team manager del Frosinone) e Carnevale (ds dell’Udinese); recuperi: 3’ pt;

FROSINONE – Il colpo d’occhio del ‘Benito Stirpe-Psc Arena’ è da finale mondiale. La passione di un popolo che spinge il Frosinone verso il salto dell’ultimo ostacolo commovente. Primi 45’ con mille emozioni, parate miracolose dei due portieri e una traversa su punizione di Soulé che grida ancora vendetta. Frosinone merita il vantaggio che non arriva, Udinese buona e pericolosa a sprazzi. E da Empoli arriva anche la notizia dell’1-1 al termine del primo tempo.

LE FORMAZIONI DI PARTENZA – Frosinone in campo con il 3-4-1-2 che ha accompagnato i giallazzurri in questa fase cruciale della stagione e la stessa formazione che ha sbancato Monza. Tra i pali Cerofolini, davanti a lui Romagnoli centrale con Okoli e Lirola braccetti corti. In mezzo al campo Brescianini in coppia con Barrenechea, Zortea e Valeri sulle corsie rispettivamente di destra e sinistra, quindi Harroui in regia alle spalle della coppia Soulé-Cheddira.

Udinese con il 3-4-2-1 che vede tra i pali Okoye, difesa a tre con Bijol centrale, Perez sul centrodestra e Kristensen sul centrosinistra. Dalla cintola in su Walace e Payero coppia in mediana, Kamara esterno mancino, Ehizibue omologo a destra, Samardzic e Brenner alle spalle di Lucca.

CEROFOLINI E OKOYE ALLA RIBALTA – Il primo pallone dentro l’area avversaria è dell’Udinese, Payero costringe la difesa giallazzurra a rifugiarsi in angolo. E sulla battuta dalla bandierina doppio pericolo per la porta difesa da Cerofolini che prima smanaccia nel traffico e poi salva in uscita bassa sul colpo di tacco di Brenner a due metri dalla porta. Avvio di marca bianconera, il Frosinone raccolto sotto la linea della palla anche troppo. E al 5’ la squadra di Di Francesco rischia ancora qualcosa. Cerofolini che salva due volte nel giro di 1’: prima su un cross maligno dalla destra del fronte d’attacco bianconero e poi con un’uscita bassa su un errore di Lirola con deviazione in angolo sull’attacco di Brenner. Il portiere rimane malconcio a terra per una botta alla coscia destra, dopo 3’ rientra tra i pali. Qualche problema ancora per Lirola che subisce la differenza di fisicità con la mediana bianconera. Alla prima vera palla giocata dal Frosinone, Harroui taglia per 50 metri il campo con l’Udinese completamente tagliata fuori, il centrocampista marocchino arriva al limite dell’area e va a cercare l’angolo alla sinistra di Okoye, sfera di poco fuori. Ad Empoli la Roma intanto va sotto. E al ‘Benito Stirpe’ la partita è ancora più nervosa, Doveri arbitra troppo all’inglese e sorvola su troppi falli di una Udinese che prevale sotto il profilo fisico in tutte le zone del campo. Nel frattempo Cerofolini lamenta qualche problema alla coscia ma stringe i denti. Il Frosinone sente il momento e nel giro di 25” colleziona tre palle-gol: prima è Cheddira che rimpalla la bomba di Soulé destinata in fondo al sacco, poi sale sulla scena Okoye che salva in angolo su Zortea e poi su Okoli con due miracoli. Barrenechea perde un pallone sanguinoso in mezzo al campo, Lucca spedisce alle stelle il cross. Ad Empoli il check del Var annulla il gol del pari alla Roma mentre Doveri evidentemente ha perso il fischietto quando si tratta di sanzionare un fallo a favore del Frosinone: Brenner ‘gambizza’ Soulé ma per il direttore di gara è tutto regolare.

TRAVERSA DI SOULE’ – Al 26’ combinazione di prima intenzione Brescianini-Cheddira, sul diagonale salva Kristensen in angolo. Azione a percussione di Valeri al 27’, alla fine Okoye evita anche l’angolo dopo un ottimo lavoro di Harroui in duetto con Cheddira e ancora Valeri. Torna a spingere l’Udinese, Zortea ci mette una pezza su un pallone di Samardzic che va a cercare Lucca dalla parte opposta. Un contrasto a metà campo tra Harroui e Ezhibue, in campo i sanitari delle due squadre e gioco ancora una volta fermo per un paio di minuti. Un po’ di imprecisione nel Frosinone che concede qualche pallone di troppo alla manovra dei friulani. Al 37’ giocata sontuosa di Cheddira che innesca, grazie ad una finta di Soulé, un’azione a percussione dei giallazzurri che con Brescianini vanno a prendersi una punizione ai 22 metri dopo un salvataggio di Bijol a due passi da Okoye. Punizione di Soulé destinata sotto la traversa, Okoye si salva perché è ancora il legno a dire no all’argentino. Sesto legno per lui in questo campionato per lui. Al 42’ giocata di Harroui per Cheddira, palla nello spazio in area, si salva il solito Bijol in angolo. Sul tiro dalla bandierina, rimpallo e sinistro di Okoli tra le gambe dei difensori dell’Udinese, con la difesa friulana che poi spazza. Non cade il muro dell’Udinese nel giro di 5” prima sul tiro di Cheddira e poi su quello di Harroui. E arriva la notizia del pareggio della Roma al 1’ dei 3’ di recupero. Torna a svegliarsi l’Udinese che con Payero cerca il colpo, Cerofolini blocca il pallone insidioso. Arriva il duplice fischio per il riposo, squadre al riposo sullo 0-0 ma quante emozioni!