 FROSINONE – UDINESE, LA BIGLIETTERIA

Il Frosinone Calcio comunica i prezzi dei tagliandi e le modalità di vendita della gara FROSINONE-UDINESE, valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie A TIM, in programma Domenica 26 maggio alle ore 20.45.

I tagliandi si potranno acquistare ESCLUSIVAMENTE presso i punti vendita autorizzati vivaticket e online su www.vivaticket.com.

PRELAZIONE ABBONATI: Gli abbonati alla stagione ’23/’24, avranno la possibilità di acquistare in prelazione un tagliando per qualsiasi settore dello stadio, a partire dalle ore 15:00 di mercoledì 22 maggio, fino alle ore 19:00 di giovedì 23 maggio.

VENDITA LIBERA: Dalle ore 10.00 di venerdì 24 maggio scatterà la vendita libera e sarà possibile acquistare il tagliando per il match in oggetto fino alla fine del primo tempo .

Di seguito i prezzi:

TRIBUNA CENTRALE: Intero € 120,00 – Ridotto € 85,00 – Bambino € 15,00

TRIBUNA LATERALE: Intero € 85,00 – Ridotto € 65,00 – Bambino € 15,00

TRIBUNA SUPERIORE: Intero € 65,00 – Ridotto € 50,00 – Bambino € 15,00

TRIBUNA EST: Intero € 45,00 – Ridotto € 35,00 – Bambino € 10,00

CURVA SUD: Intero € 30,00 – Ridotto € 20,00 – Bambino € 5,00

Intero: da 18 a 64 anni – Ridotto: Under 18, donne, Over 65 e Disabile <100% – Bambino: da 3 a 6 anni (compiuti)

Da 0 a 2 anni : ingresso gratuito senza biglietto e senza posto a sedere, il bambino dovrà essere accompagnato da un adulto (fino al 4° grado di parentela)

Altre Info: lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e pertanto, con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti.

E’ fatto obbligo per ogni spettatore il rispetto del Regolamento d’uso dello stadio ‘Benito Stirpe’ consultabile al seguente link – frosinonecalcio.com

Infine si ricorda che è severamente vietato sostare/sedersi in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo.

AIA E FIGC: le richieste dovranno pervenire complete di documento d’identità e tessera di riconoscimento dalle ore 10.00 di martedì 21 maggio all’indirizzo biglietteria@frosinonecalcio.com.

Disabili: per la gara in oggetto sarà necessario inviare la richiesta di documentazione via email all’indirizzo dao@frosinonecalcio.com dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di martedì 21 maggio.