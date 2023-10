 FROSINONE-VERONA 2-1, IL TABELLINO

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Monterisi, Okoli, Marchizza; Mazzitelli (45’ st Lirola), Barrenechea (38’ st Bourabia); Soulé (45’ Ibrahimovic), Reinier (31’ st Romagnoli), Garritano (31’ st Brescianini); Cheddira.

A disposizione: Frattali, Cerofolini, Baez, Lulic, Caso, Cuni, Kvernadze, Bidaoui, Lusuardi.

Allenatore: Di Francesco.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Coppola (15’ st Faraoni), Magnani, Amione; Terracciano, Duda (15’ st Serdar), Folorunsho, Lazovic (38’ st Tchatchoua); Suslov, Saponara (15’ st Djuric); Ngonge (34’ st Bonazzoli).

A disposizione: Berardi, Perilli, Cruz, Gomez, Hongla, Charlys, Calabrese, Mboula.

Allenatore: Baroni.

Arbitro: signora Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno; assistenti sigg. Valerio Vecchi di Lamezia Terme e Vito Mastrodonato di Molfetta (Ba); Quarto Uomo signor Ivano Pezzuto di Lecce; Var signor Marco Serra di Torino, Avar signor Lorenzo Maggioni di Lecco.

Marcatore: 45’ pt Reinier (F), 21’ st Soulé (F), 48’ st Djuric (V)

Note: spettatori totali: 13.034; abbonati: 10.683; Spettatori pagamti: 2.351 (di cui 402 ospiti); Totale incasso compreso rateo abbonamenti: 285.975,03; angoli: 4-2 per il Verona; ammoniti: 28’ pt Coppola (V), 30’ pt Okoli (F), 39’ pt Duda (V), 40’ pt Amione (V), 34’ st Suslov (V); recuperi: 3’ pt; 7’ st.

FROSINONE – Il solito grande entusiasmo dei tifosi del Frosinone, la ‘panolada’ giallazzurra a fare da prologo e poi lo spettacolo della Nord e di uno stadio in visibilio a chiudere una partita sontuosa della squadra di Di Francesco che santifica il muro del ‘Benito Stirpe’ battendo 2-1 il Verona grazie ai gol dell’esordiente Reinier e dell’immarcabile Soulé. Al 3’ dei 7’ di recupero il gol del Verona di Djuric. Nel mezzo anche tre legni, due dell’argentino e uno di Cheddira e tante giocate d’autore. Per il Verona un’occasione sullo 0-0, 1’ prima del vantaggio del Frosinone sul colpo di testa di Folorsunsho di poco fuori e una in avvio di ripresa con Terracciano. Poi notte fonda. E per la banda-Di Francesco è festa grande.