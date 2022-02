 FROSINONE-VICENZA 2-0, IL TABELLINO

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Zampano, Szyminski, Gatti, Cotali; Garritano (38’ st Tribuzzi), Boloca (44’ st Rohden), Lulic; Ciano (44’ st Barisic), Novakovich (24’ st Cicerelli), Zerbin (24’ st Canotto).

A disposizione: Minelli, Marcianò, Oyono, Kalai, Rohden, Brighenti, Selvini, Manzari.

Allenatore: Grosso.

VICENZA (4-3-1-2): Contini; Bruscagin, De Maio, Pasini, Crecco (21’ st Sandon); Cavion (10’ st Boli), Bikel (37’ pt Zonta), Ranocchia; Da Cruz; Diaw, Dalmonte (21’ st Giacomelli).

A disposizione: Grandi, Morello, Padella, Brosco, Mancini, Djbril.

Allenatore: Brocchi.

Arbitro: Signor Piero Giacomelli di Trieste; assistenti Valerio Vecchi di Lamezia Terme e Mario Vigile di Cosenza; Quarto Uomo Kevin Bonacina di Bergamo, al Var Antonio Giua di Olbia; Avar è il signor Matteo Bottegoni di Terni.

Marcatore: 44’ pt Gatti, 2’ st Pasini (aut)

Note: spettatori: Spettatori totali 3.060 (ospiti 75); abbonati 1.202; Totale spettatori 4.337; Totale incassa compreso il rateo abbonamenti euro 38.638,55; angoli: 9-7 per il Vicenza; ammoniti: 6’ pt Bikel, 46’ pt Contini, 45’ st Gatti; recuperi: 1’ pt; 5’ st.

FROSINONE – Quarta vittoria di fila, quarto posto, Frosinone sulla cresta dell’onda, tifosi in visibilio. Due a zero al Vicenza, un gol in chiusura del primo tempo di Gatti e uno in avvio di ripresa con la complicità di Pasini. E per gradire anche un rigore fallito sul 2-0 da Garritano. Biancorossi vivi per una mezzora abbondante del primo tempo ma questo Frosinone è troppo per la truppa di Brocchi.