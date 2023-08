 GEARXPro è Official Partner del Frosinone Calcio.

Rinnovata per la s.s. 2023/2024 la partnership tra il Frosinone Calcio e GEARXPro, l’azienda fondata dai fratelli Di Leo.

Gli atleti gialloblù saranno supportati dalle SOXPro, le calze grip numero uno al mondo, per garantire comfort, stabilità ed una fondamentale protezione per le zone più delicate del piede durante tutta la durata dell’attività sportiva e dall’esclusiva linea Recovery che, progettata con una compressione graduata, favorirà l’eliminazione delle tossine accelerando il processo di recupero post-gara dei leoni frusinati.

Le parole del CEO di GEARXPro, Giuseppe Menna, riguardo al consolidamento della partnership: Esprimo con autentico e profondo entusiasmo il rafforzamento della partnership con il Frosinone Calcio per la nuova stagione sportiva. La sinergia operativa con la società frusinate sarà finalizzata alla promozione dei valori fondamentali che alimentano la nostra passione per il mondo dello sport. Miriamo a fornire un apporto rilevante ai calciatori del First Team gialloblù, affinché possano primeggiare e perseguire la vittoria in ogni competizione.

“E’ una partnership – ha dichiarato il direttore marketing, comunicazione e rapporti istituzionali Salvatore Gualtieri – che mi rende particolarmente orgoglioso. La GEARXPro è nuovamente e ufficialmente partner del Frosinone Calcio. La mia soddisfazione deriva dal fatto che diamo ai nostri calciatori un vero e proprio valore aggiunto. I nostri atleti saranno supportati da prodotti (vedi le calze SOXPro) unici nel loro genere. Davvero abbiamo scelto il top e di questo devo ringraziare il CEO di GEARXPro, Giuseppe Menna, che ci seguirà in maniera costante in tutto l’arco della stagione 2023/24.”

Con una visione condivisa e incrollabile, le nostre società pongono le loro ambizioni in un futuro in cui il successo e le conquiste nei rispettivi settori d’attività costituiranno un elemento fondamentale e costante.