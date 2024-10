 I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE GIALLAZZURRO

Nella giornata in cui la primavera ha riposato per la pausa nazionali, questi sono gli altri risultati del settore giovanile giallazzurro.

Under 17: Lecce – Frosinone 1-4

Cavallino – Un Frosinone da sogno stende il Lecce calando il poker sulla formazione di mister Marrocco e mettendo in cascina altri tre punti. Un successo che certifica l’ottimo avvio di stagione dei ciociari. Pronti via e Conti, all’esordio in maglia giallazzurra, conquista un calcio di rigore che Danieli trasforma abilmente, calciando ad incrociare e spiazzando l’estremo difensore Ciaccia. Lecce che, nemmeno fortunato, incassa il raddoppio per ingenua autorete: retropassaggio di testa di Guida, Ciaccia manca la presa ed è 0-2 Frosinone. Gara in discesa, ma da sottolineare c’è soprattutto l’atteggiamento di un Leone famelico, che prosegue nella propria gara senza pensare troppo. Palla lunga alle spalle della difesa di casa, Conti scappa via e dopo aver superato Ciaccia con un dolce tocco sotto fa tris. Da evidenziare, nonostante il totale dominio giallazzurro in terra pugliese, un paio di disimpegni tutt’altro che banali da parte del solito Giora, un’altra delle grandi certezze di mister Lucidi. Si va così al riposo sul parziale di 0-3. Nella ripresa il Frosinone rifiata un po’, gestisce l’ampio gap nel punteggio facendo correre a vuoto i locali. Il Lecce stanco e ormai fuori gioco, con un moto d’orgoglio accorcia le distanze a dieci dalla fine grazie a De Paolis, ma neanche il tempo di centrare il pallone che Carfagna pone il punto esclamativo sulla gara firmando il definitivo 1-4. Triplice fischio e altri tre punti in cassaforte che permettono alla truppa di Lucidi di volare a quota dieci. Tra una settimana la sfida sempre particolare contro la Roma, un altro ostacolo da superare, un altro banco di prova importante che potrà dirci sicuramente di più sul Frosinone. Certo è che, in queste prime 5 giornate i ciociari hanno dimostrato di poter dire la propria.

Lecce – Ciaccia, Basile (dal 45’pt Lerga), Muya (dal 45’st Sergi), Longo, Guida, Trio, Candido, Persano (dal 10’st Maiotti), Villa (dal 23’st Lattanzio), Marrocco K. (dal 45’pt Mele), Parente. A disposizione: Costantini, De Paolis, Margheriti. Allenatore: Marrocco

Frosinone – Giora, Boccanera (dal 10’st Mirenzi), Colafrancesco (dal 45’pt Cimaglia), Carfagna, Pierguidi (dal 17’st Pantano), Reali, Millozzi (dal 24’st Silvestri), Barboni, Conti, Danieli, Borghi (dal 17’st Menghini). A disposizione: Cera, Coluzzi, Macchia. Allenatore: Lucidi

Arbitro: Luca Schifone della sezione di Taranto

Assistenti: Gianmarco Sorgente della sezione di Taranto e Danilo D’Ambrosio della sezione di Molfetta

Marcatori: 8’pt Danieli (R), 21’pt Aut. Longo, 32’pt Conti, 51’st Villa, 83’st Carfagna

Ammoniti: 40’pt Longo, 44’pt Boccanera, 33’st Lattanzio

Under 16: Frosinone – Catanzaro 1-1

Fiuggi – I ragazzi di mister Centioni partono forte e al 2 minuto di gioco Bonanno si procura un rigore. Dagli undici metri va capitan Riggi. È bravo Maiolino ad intercettare la palla e a respingere la palla in angolo. Il Frosinone continua a macinare gioco e azioni offensive con Bonanno, Pugliatti ed Esposito. Ma l’attacco ciociorio non riesci a trafiggere la porta avversaria. Al 33 del primo tempo dal vertice destro parte una punizione di Taddei in area e il primo ad impattare il pallone è Trulli il quale è bravo a mandare la palla in rete.

Il secondo tempo è sempre su offensiva ciociara sempre con Bonanno e Pugliatti. Al 13 del secondo però il fattaccio. Riggi viene espulso per doppia ammonizione e dalla conseguente punizione il capitano Bruno mette la palla dove Scordari non può arrivare per l’uno a uno.

I ragazzi di mister Centioni nonostante inferiorità numerica cerca comunque di fare la partita con azioni offensive per provare a fare il secondo gol. Al 34 da una punizione tirata da Taddei da fuori area è bravo l’estremo difensore del Catanzaro a deviare in angolo. Il finale è troppo poco per il Frosinone, partita sicuramente condizionata da episodi sforunati al Frosinone, con un rigore sbagliato e quasi per tutto il secondo tempo in 10. Domenica prossima il Frosinone sarà ospite della Juve Stabia.

Frosinone – Scordari, Trulli, Maggiora (dal 1’st Obeid), Anzidei, Riggi, Agostini, Bonanno (dal 13’st Frani), Esposito, Pugliatti (dal 20’st Giurdanella), Taddei, Casagrande (dal 1’st Eulisi). A disposizione: Ramogida, Danieli, Crescimbeni, Carlone, Marchetti. Allenatore: Centioni

Catanzaro – Maiolino, Surace, Elia (dal 30’st Dolce), Drago, Distante, Calafiore, Lupoi (dal 1’st Persiano), Sammarro (dal 39’st Suppa), D’Ippolito, Bruno (dal 21’st Gattuso), Zangari (dal 39’st Cavaliere). A disposizione: De Santis, Pellegrino, Parentela, Castro Rombolà. Allenatore: Spader

Arbitro: Edoardo Barbati della sezione di Roma 1

Assistenti: Lorenzo Cangiola della sezione di Roma 1 e Gabriele Elisino della sezione di Ostia Lido

Marcatori: 33’pt Trulli, 14’st Bruno

Ammoniti: 22’pt Riggi, 41’pt Sammarro, 13’st Riggi, 28’st D’Ippolito, 31’st Gattuso

Espulsi: 13’st Riggi

Under 15: Frosinone – Catanzaro 0-0

Fiuggi – Dopo le prime due sconfitte in campionato e la vittoria contro l’Empoli, arriva uno 0-0 interno contro il Catanzaro. Contro la squadra calabrese, il Frosinone non gioca male, ma negli ultimi venti metri pecca di freddezza e lucidità in fase di finalizzazione della manovra. Nella ripresa la musica non cambia, nonostante le sostituzioni di mister Durante per cambiare il corso della partita. Complice anche qualche buon intervento dell’estremo difensore del Catanzaro, Iarrera, il bersaglio grosso calabrese resta inviolato fino al triplice fischio e certifica il risultato di 0-0. Il Frosinone sale a quattro punti in campionato e si prepara già al prossimo turno dove sarà impegnato nella trasferta contro la Juve Stabia.

Frosinone – Amato, Ferretti C., Ferretti V., Chiazzolla (dal 26’st Ranieri), Antonelli, Polidori, Fargnoli A., Fargnoli P., Tacchi (dal 41’st Valentini), Monti (dal 6’st Balan), Aversa (dal 6’st Ingiungno). A disposizione: Rossi, Filippi, Minotti, Facci, Pacifico. Allenatore: Durante

Catanzaro – Iarrera, Pisano, Nigro (dal 22’st Russo F.) , Carlone (dal 11’st Mercurio), Ammirato, Monterosso, Scarfone, Pulito (dal 22’st Russo V.), Marini (dal 37′ st Tomaino), Arone, Caliò (dal 1’st Le Rose). A disposizione: Androvski, Pugliese, Procopio, Colicchia. Allenatore: Augusto

Arbitro: Lorenzo Ferri della sezione di Roma 1

Assistenti: Cosimo Ferrara e Andrea Pietrosanti della sezione di Ciampino



Ammoniti: Iarrera, Ferretti C., Polidori