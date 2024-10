 SERIE C FEMMINILE, PRIMA SCONFITTA IN CAMPIONATO

Roma Calcio Femminile – Frosinone 1-0

Roma – Arriva nella sesta giornata la prima sconfitta per le ragazze di mister Foglietta, che sfidano una solida Roma Calcio Femminile. Le giallazzurre conducono un buon primo tempo, tenendo un ampio possesso palla e costringendo le avversarie a giocare su ripartenze e contropiedi. Sullo zero a zero Stibel colpisce di testa, ma la palla impatta sulla traversa e il risultato non si sblocca. L’episodio centrale della partita avviene infatti al 17’ del secondo tempo, con un rigore concesso e realizzato dalle giallazzurre. Il Frosinone continua a cercare il pareggio e sembra riuscirci con Spagnoli, ma il goal viene annullato per fuorigioco. La partita termina quindi sull’1 a 0 per le padrone di casa.





Roma Calcio Femminile – Zangari, Grassi, Rieppi (dal 10’st Bruschi), Deangelis, Verro, Centini, Farnesi, Giacobbi (dal 25’st Mancini), Gallo (dal 37′ st Marcobelli – dal 47′ st Ruocco), Grossi, De Leonardis. A disposizione: Quinto, Ierace, Conti, Mileto, Dal Lago. Allenatore: Lascaro

Frosinone – Siejka, Silvi (dal 47’st Cacchioni), Zavarese (dal 13’st Collovà), Stibel, Vaccari, Musolino (dal 25’st Ruzafa), Neddar, Bevilacqua (dal 9’st Licari), Spagnoli, Sgambato (dal’ 34’st Ruzafa), Tata. A disposizione: Zuliani, Fiore, Maier, Collovà, Licari, Contena, Leone, Ruzafa, Cacchioni. Allenatore: Foglietta

Arbitro: Nicola Nieddu della sezione di Sassari

Assistenti: Erika Fantozzi della sezione di Roma 1 e Beatrice Romanato della sezione di Roma 2

Marcatori: 17’st Giacobbi (R)

Ammoniti: Centini (R), Siejka (F), Silvi (F)