Questi i risultati del settore giovanile giallazzurro dopo l’ultimo weekend di gara.

Primavera 2: Ascoli-Frosinone 1-0

Ascoli – Nell’ottava giornata di campionato i giovani giallazzurri scendono in campo al Picchio Village ospiti dell’Ascoli. L’incontro parte subito in salita per la squadra di mister Pesoli che dopo quindici minuti di gioco si trova in svantaggio. La rete del vantaggio bianconero la sigla Gorica che colpisce il Frosinone con una bella azione in contropiede. I ciociari si fanno vedere alla mezz’ora con Molignano che serve con un filtrante De Filippis. Quest’ultimo calcia in porta ma il tiro viene disinnescato da Sciammarella. La prima frazione di gioco, nonostante i tentativi giallazzurri, si chiude sull’1-0 per i padroni di casa.

La ripresa si apre con un’azione molto pericolosa del Frosinone. Ottima combinazione tra Grosso e Cichero. L’attaccante giallazzurro serve Fiorito che calcia verso lo specchio della porta ma è ancora molto attento il portiere bianconero che blocca il pallone. Il Frosinone insiste ancora al 74′. Questa volta è Shkambaj, che vede ben posizionato Buonpane. Quest’ultimo crossa in area e trova De Filippis che colpisce di testa ma la palla finisce fuori di poco. La partita termina 1-0 per i padroni di casa.

Ascoli – Sciammarella, Caucci, Ciccanti, Dodde, Zagari, Di Teodoro, Deriu (dal 60′ Gaspari), Lo Scalzo (dal 60′ Dewitt), Colaiacomo (dal 91′ Cracchiolo), Lattanzi, Gorica (dall’86’ Finotti). A disposizione: Zagaglia, D’amore, Di Giacomo, Pettinari, Di Salvatore, Flaminio, Parisi, Cerbone. Allenatore: Ledesma

Frosinone – Dosso, Pelosi, Corallini, Shkambaj, Borgia, De Filippis (dall’80’ Carfagna), Stoyanov (dal 52′ Buonpane), Grosso, Schietroma (dal 52′ Fiorito), Molignano (dal 60′ Befani), Cichero. A Disposizione: Barone, Cellupica, Diallo, Reali, Antonellis, Centra, Giora. Allenatore: Pesoli

Arbitro: Riccardo Tropiano della sezione di Bari

Assistenti: Alessandro Parisi e Michele Colavito della sezione di Bari

Marcatori: 15’pt Gorica

Ammoniti: 22′ Grosso, 31′ Deriu, 46′ Caucci, 57’Gorica, 72′ Zagari, 79′ Fiorito

Under 17: Frosinone – Cosenza 1-1

Il Frosinone conquista un punto contro il Cosenza in una gara combattuta che termina in parità, nonostante la lunga superiorità numerica. Nel primo tempo, i giallazzurri dominano la scena al Capo I Prati e trovano meritatamente il vantaggio grazie al gol di Befani, abile a sfruttare uno schema su calcio d’angolo. Poco dopo, il Cosenza resta in dieci uomini per un’espulsione di Italia, una condizione che sembra favorire il nostro controllo della gara.

Gli infortuni di Befani e Danieli, uniti alle assenze di Binoshaj, Millozzi e Carpentieri, costringono mister Lucidi a riorganizzare la formazione, con conseguente impatto sul piano gara del Frosinone. Nella ripresa, il Cosenza, nonostante l’inferiorità numerica, intensifica le offensive e sfrutta un’uscita a vuoto del nostro portiere Capanna: Cannioto trova così il gol del pareggio, riportando il punteggio in equilibrio. Il Frosinone chiude il match con un pareggio, consapevole di aver dato il massimo in una partita condizionata dalle difficoltà. Con fiducia e determinazione, la squadra si prepara a tornare in campo per la prossima sfida, puntando a trasformare queste esperienze in forza per continuare la propria crescita.

Frosinone – Capanna, Mirenzi (30’st Boccanera), Colafrancesco (30’st Conti), Pantano, Pierguidi, Reali, Macchia (28’st Coluzzi), Carfagna, Borghi (20’st Barboni), Danieli (1’st Castellani), Befani (20’st Menghini). A disposizione: Ramogida, Marini, Binoshaj. Allenatore: Lucidi

Cosenza – Ciminiello, Semilia, Suppa, Castagna (7’st Boito), Fazio, Curatelo, Zago (30’st Innocentini), Cotroneo, Cannioto, Mazzulla (7’st Trentinella), Italia. A disposizione: La Torre, Agrelli, Perfetti, De Lia, Cavaliere, Bruno. Allenatore: Belmonte

Marcatori: Befani 22’pt (F), Cannioto 15’st (C)

Arbitro: L’Erario di Formia

Assistenti: Venturini di Ostia Lido e Casale di Formia

Espulsi: al 25’pt Italia (C)

Ammoniti: Colafrancesco, Mirenzi

Under 16: Frosinone – Roma 0-1

La Roma se la porta a casa con fatica e un pizzico di fortuna vincendo 0-1 contro il Frosinone. È sufficiente la rete di Di Mascio su palla inattiva per permettere ai giallorossi di ottenere i tre punti. I ciociari sono riusciti a creare diverse opportunità pericolose ma non concretizzate. Nei primi trenta minuti di gioco, nessuna delle due squadre domina nettamente. Il Frosinone si dimostra più propositivo anche grazie agli spunti di un ispirato Bonanno che crea qualche grattacapo alla difesa giallorossa. Al 32′ è proprio il numero 7 a rendersi protagonista: Casagrande recupera palla sulla trequarti, serve l’inserimento di Bonanno che, a tu per tu con il portiere, tira centrale e non riesce a sbloccare il risultato. Tante le azioni di contrasto a centrocampo, poche le conclusioni a rete e le occasioni concrete da entrambe le parti. Il primo tempo si chiude così sullo 0-0.

Al rientro in campo, il copione non cambia: il Frosinone scende con lo stesso spirito combattivo che lo ha caratterizzato nei primi 40 minuti. Scala riesce a motivare i suoi, e con il passare dei minuti anche la Roma comincia a guadagnare terreno. Da una palla inattiva arriva il vantaggio per i giallorossi: Di Mascio si fa trovare pronto sul secondo palo e insacca di testa. Gli uomini di Centioni non demordono; il tecnico prova il tutto per tutto inserendo forze fresche in attacco, mentre la Roma si chiude in difesa. Il gioco si concentra a centrocampo, con poche occasioni da ambo le parti, mentre i padroni di casa spingono alla ricerca disperata del pareggio. L’1-1 sembra vicino nel recupero, quando al 42′ Maggiora, vicino all’area di rigore, si aggiusta il pallone e calcia con potenza, sfiorando il palo.

Frosinone – Lombardo, Danieli(28’st Trulli), Maggiora, Anzidei, Riggi, Agostini, Bonanno (28’st Frani), Esposito (18’st Cimaglia), Giurdanella (18’st Eulisi), Casagrande (18’st Silvestri), Taddei (10’st Francia). A disposizione: Scordari, Crescimbeni, Amato. Allenatore: Centioni

Roma – Sala, Milocco (29’st Rialti), Saviano, Bonifazi, Di Marino (6’st Patteri), Paul, Di Mascio (29’st Strata), Giammattei (28’pt Russo), Dal Bon, Guaglianone, Proietti. A disposizione: Barone, Liturri, Coletta, Perrotta, Susin. Allenatore: Scala

Marcatori: Di Mascio 14’st

Arbitro: Filipponi di Tivoli

Assistenti: Iaboni di Frosinone e Lucci di Frosinone

Ammoniti: Di Marino

Under 15: Frosinone – Roma 0-5

Il Frosinone incassa una sconfitta pesante contro la Roma di Trombetti, che chiude la gara con un secco 0-5 al Capo I Prati di Fiuggi. Dopo il 6-1 contro il Cosenza, la formazione giallorossa conferma la propria vena realizzativa e condanna i ciociari a un’altra battuta d’arresto. Si tratta della seconda sconfitta consecutiva per il Frosinone di Durante, che cercherà una pronta reazione nella prossima sfida contro il Bari.I giallazzurri approcciano bene la partita, sorprendendo inizialmente la Roma con un atteggiamento deciso e costringendola sulla difensiva. La prima grande occasione del match arriva dai piedi del numero 11, Gabriel Sisillo, ex giallorosso: l’attaccante si libera di una marcatura avversaria e si avvicina pericolosamente all’area, ma la conclusione a tu per tu con il portiere finisce fuori dal secondo palo. La Roma reagisce e riesce a sbloccare la gara su palla inattiva: una situazione confusa in area permette a Dattilo di farsi trovare pronto e segnare l’1-0. Nella ripresa, gli ospiti allungano subito le distanze con Sperlonga, che raccoglie un cross di Basile e trasforma il tap-in in rete.

Il Frosinone, colpito nel morale, fatica a rispondere e, al 5’, subisce anche la terza rete, di nuovo su palla inattiva con Dattilo protagonista. Durante prova a scuotere la squadra con alcune sostituzioni, ma i cambi non riescono a invertire l’inerzia della gara. La Roma mantiene il controllo e, nelle battute finali, Trombetti dà spazio alla panchina, con i subentrati Giannelli e Xhemali che aggiungono ulteriori pericoli per la nostra difesa. Al 15′, Giannelli sfiora il gol con un tiro dalla distanza, mentre Xhemali e Giannelli chiudono i conti con la rete del definitivo 0-5. Il Frosinone esce da questa sfida con l’obiettivo di rialzarsi e di ritrovare carattere e compattezza per invertire il trend. La prossima gara contro il Bari sarà un’importante occasione per dimostrare il nostro valore e lottare con determinazione per un risultato positivo.

Frosinone – Amato, C. Ferretti, Balan (5’st Tarquinia), Chiazzolla (28’st V. Ferretti), Antonelli, Polidori (5’st Aversa), A. Fargnoli (28’st Gentili), P. Fargnoli (9’st Frara), Tacchi (5’st Valentini), Ingiugno (9’st Monti), Sisillo. Allenatore: Durante

Roma – Carenza, Soares Da Cruz (1’st Mattei), Dattilo, Gargiulo, De Benedetto, Vasta, Basile (14’st Giannelli), Bartolini (34’st Moricci), Sperlonga (31’st Ferretti), Falasconi (1’st Xhemali), Mastropietro. A diposizione: Mastrocinque, Alfei, Del Tordello, Dos Santos Braga. Allenatore: Trombetti

Marcatori: Dattilo 37’pt e 5’st, Sperlonga 1’st, Xhemali 36’st, Giannelli 38’st

Arbitro: Zaratti di Albano Laziale,

Assistenti: Pula e Cappellini di Roma 2

Ammoniti: Chiazzolla

Under 14 PRO: Frosinone – Vis Pesaro 8-1

Il Frosinone regala spettacolo e travolge la Vis Pesaro con un netto 8-1, conquistando tre punti meritatissimi al Capo I Prati di Fiuggi. La partita resta in equilibrio solo nei primi minuti, finché Fares accende il gioco sbloccando il punteggio e inaugurando una giornata trionfale per i ciociari. Protagonista assoluto del match è Cretara, che sigla una straordinaria tripletta e si porta a casa il pallone. Ma la festa non si ferma qui: nella ripresa, i giallazzurri continuano a dominare, incrementando il vantaggio con le reti di Fulgenzi e Ioli. Nel finale, anche Cicconi e Genovesi trovano la gioia personale, portando a otto le marcature del Frosinone. La Vis Pesaro riesce a segnare il gol della bandiera con Casadei, ma è una giornata tutta in favore dei ragazzi di Alessandro Burtini.

Frosinone – Rossi, Scarabotti, Fiorino (1’st Bruno), Pianigiani (22’st Genovesi), Fares, Ioli C., Ioli M. (22’st Fioravanti), Montioni (1’st Della Rasa), Inghingoli (22’st Cancelli), Cretara (22’st Parenti), Fulgenzi (10’st Ciccone). A disposizione: Altibrandi, Sellaci. Allenatore: Burtini

Vis Pesaro – Zinni (10’st Vagnini), Tiraferri (22’st Cecchini), Aureli, Cela (10’st Rossi), Gigli (22’st Lini), Mori (22’st Pucci), Campo (10’st Catena), Antonini (22’st Rossini), Casadei, Ciandrini, Glorio. Allenatore: Campo

Marcatori: Fares 17’pt (F), Cretara 20’pt, 33’pt e 5’st (F), Fulgenzi 10’st (F), Ioli M. 14’st (F), Casadei 17’st (V), Ciccone 24’st (F), Genovesi 27’st (F)

Arbitro: Carrone Tamburro di Tivoli

Ufficio Stampa Frosinone Calcio