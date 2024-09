 I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE GIALLAZZURRO

Questi i risultati dell’ultima giornata di campionato del settore giovanile del Frosinone Calcio.

Under 17: Frosinone – Catanzaro 1-0

Ancora una volta Carfagna. Dopo il gol che ha portato la vittoria nella scorsa giornata contro la Salernitana il centrocampista si ripete contro il Catanzaro. Con un tiro dalla distanza il numero 8 giallazzurro la risolve mettendo k.o i calabresi regalando ai suoi compagni altri tre punti importantissimi: Frosinone che vola a quota sei punti dopo tre giornate di campionato giocate. Ad approcciare meglio, però, è il Catanzaro che mette subito in difficoltà i padroni di casa. La prima occasione della partita arriva al 6 e parte dai piedi di Macri il quale addomestica nel migliore dei modi la sfera in area, se l’aggiusta per il tiro in porta trovando però un attento Capanna che sventa la sfera nel migliore dei modi. E’ forte l’aggressione degli ospiti, lo dimostra il dato dei corner: in soli 8′ conquistati ben quattro calci d’angolo. Nel frattempo, anche il

Frosinone comincia a prendere campo ma rischia seriamente di andare in svantaggio a seguito di una ripartenza calabrese. Protagonista Madia che campo libero corre veloce verso il portiere, Capanna tenta l’uscita andando così a disturbare l’attaccante giallorosso che conclude sopra la traversa. Dopo un inizio di gara scoppiettante, i ritmi del gioco calano e di conseguenza vengono meno anche le potenziali occasioni da gol. Le due squadre si studiano, cercano gli spunti individuali ma il gioco si concentra maggiormente a centrocampo. Nel finale di primo tempo da segnalare le due punizioni per parte battute da Colafrancesco e Macri: entrambe le conclusioni sono state ben respinte dai due estremi difensori. Al rientro dagli spogliatoi il Catanzaro comincia come aveva fatto nella prima frazione, attaccando e costringendo il Frosinone a chiudersi dietro. La prima conclusione della ripresa arriva dopo 5′ con Tedeschi che dalla sinistra rientra al centro, calcia a giro e sfiora la traversa. Al 7′, però, arriva l’occasione più pericolosa vista sin qui: ottima palla filtrante dalla retrovia per Carpentieri che una volta arrivato sottoporta prova lo scavetto ma non indirizza bene la mira con la sfera che termina al lato. Dopo quest’opportunità, ecco il lampo che sblocca la partita. Al 9′ la sfera finisce sui piedi di Carfagna che, dal limite dell’area, calcia forte in porta gonfiando la rete. Da questo momento esiste una sola squadra in campo con i ragazzi di mister Lucidi che si galvanizzano e rischiano di centrare il raddoppio al 43′ con Giacomel che, a pochi passi dalla porta, si ritrova il pallone tra i piedi ma non riesce a trovare la coordinazione giusta. Nei minuti di recupero il Catanzaro prova il tutto per tutto cercando di strappare un pareggio all’ultimo secondo ma davanti a sé trova una linea difensiva compatta ed unita che ha saputo resistere e arrivare al 95′ sull’1-0. Adesso la testa è già rivolta alla difficile trasferta di settimana prossima, dove ci sarà da battagliare contro la Juve Stabia.

Frosinone – Capanna, Mirenzi (39’st Boccanera),Colafrancesco, Pierquidi, Pantano, Reali, Millozzi, Carfaqna, Carpentieri (39’st Borghi), Danieli (18’st Luzi), Castellani (18’st Giacomel). A disposizione: Giora, Macchia, Marini, Perella, Menghini Allenatore: Lucidi

Catanzaro – Le Rose, D’Oppido, Ferrise, Fiorentino (15’st Manfredi), Misiano, Miceli, Mele (15’st Lupoi), Tedeschi, Madia (29’st Morrone ), Macri, Parisi (29’st Cannataro). A disposizione: Canino, Bruno, Amato, Crispo, Napoli. Allenatore: Cirillo

Marcatori: Carfagna 9’st

Abitro: Tavassi di Tivoli

Assistenti: Bianchi di Roma e Cagiola di Roma

Under 16: Salernitana – Frosinone 0-0

Non c’è nessun vincitore tra Salernitana e Frosinone: all’esordio la sfida termina 0-0. Il Frosinone parte subito forte contro la Salernitana: al 5′, da un calcio d’angolo battuto da Agostini, il capitano Riggi sfiora il gol mandando la palla di poco sopra la traversa. Il primo tempo vede un Frosinone determinato a fare la partita ma che non trova il gol. Nella ripresa, la Salernitana cresce senza impensierire seriamente la difesa ciociara. Negli ultimi dieci minuti, i ragazzi di Centioni provano a sferrare il colpo decisivo, ma la Salernitana si difende con grinta, anche in inferiorità numerica. L’ultima occasione del match capita sui piedi di Esposito, che però manca il gol dopo una grande azione orchestrata da Giurdanella e Pugliatti. Amaro in bocca per il Frosinone, che riceverà il Palermo nella prossima sfida.

Salernitana – Marino, Grande, Fabozzi, Valentino (39’st Ferrarese), Carpentieri, Bellinvia, Petrizzo (30’st Di Vico), Paolillo (39’st Massa), Corvino (9’st Tufo), Marzaiuolo (I’st Robertazzi), De Angelis. A disposizione: Esposito, Porricelli, Pirollo. Allenatore: Bovo

Frosinone – Lombardo, Trulli, Maggiora (34’st Silvestri), Anzidei, Riggi, Agostini (4l’st Esposito), Bonanno (2I’st Giurdanella), Francia, Pugliatti, Taddei, Casagrande. A disposizione: Scordari, Frani, Danieli, Galimberti, Barboni, Cimaglia. Allenatore: Centioni

Arbitro: D’Ambrosi di Nocera Inferiore

Assistenti: Santoriello di Nocera Inferiore e Pone di Nola

Under 15: Salernitana – Frosinone 1-0

La Salernitana trionfa all’esordio di campionato battendo il Frosinone di Fabrizio Durante con un secco 1-0. I campani partono con un approccio aggressivo, costringendo gli avversari a chiudersi in difesa sin dai primi minuti. La spinta offensiva viene premiata subito: dopo appena 3 minuti, Russano sigla il gol del vantaggio. Il Frosinone, scioccato, cerca di reagire lungo tutto l’arco della partita, creando diverse occasioni, ma senza riuscire a concretizzare sotto porta. La Salernitana difende con ordine e determinazione, portando a casa i primi tre punti della stagione con merito. Adesso il Frosinone dovrà subito rialzare la guardia cercando di riscattarsi già dalla prossima giornata, dove a Fiuggi ci sarà il Palermo reduce da una grande vittoria per 4-1 contro il Cosenza.

Salernitana – Milione, Nascente (2I’st La Mura), Aragione (34’st Di Bello), Di Dato, Ferraro, Canterino (12’st Oliva), Caputo, Caprio, Villari (12’st Passamano), Russano (34’st Barbato), Maffongelli (2I’st Montoro). A disposizione: Romano, Palumbo, Cardinale Allenatore: Landi

Frosinone – Amato, Frara (2I’st Pacifico), Facci, Tarquinia (I’st Ranieri), Antonelli, Polidori, Filippi (46’st Balan), Chiazzolla (15’st Tacchi), Sisillo (15’st Fargnoli), Ingiugno (10’st Valentini), Aversa (46’st Fargnoli). A disposizione: Marchiotto, Ferretti. Allenatore: Durante

Marcatori: Russano 3’pt

Arbitro: D’Errico

Assistenti: Sirico di Torre del Greco e Palomba di Torre del Greco

Ufficio Stampa Frosinone Calcio