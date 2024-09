 L’UNDER 20 DELL’ITALIA A FROSINONE

Nazionale Italia Under 20, a Frosinone la sfida contro l’Inghilterra: si gioca giovedì 10 ottobre allo stadio ‘Benito Stirpe’

Sarà lo stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone a ospitare, giovedì 10 ottobre, il match di Elite League tra le Nazionali Under 20 di Italia e Inghilterra. Sarà una straordinaria giornata a tinte azzurre nella Regione Lazio, con cui la FIGC ha di recente firmato un accordo di collaborazione: alle 20.45, infatti, la Nazionale A affronterà il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma in un match valido per la UEFA Nations League. Una partnership che, nel mese di settembre, ha portato sia la Nazionale Under 21 a Latina (Italia-San Marino 7-0) che la stessa Under 20 a Rieti (Italia-Germania 0-3).

“Abbiamo puntato molto sull’accordo con la FIGC, grazie al quale abbiamo reso la presenza del grande calcio nelle province del Lazio una realtà, così come avevamo promesso – dichiara l’assessore allo Sport, al Turismo e all’Ambiente della Regione Lazio, Elena Palazzo -. Siamo davvero orgogliosi dell’arrivo della Nazionale Under 20 a Frosinone, un’occasione preziosa per seguire da vicino i nostri campioni più giovani. Attraverso lo sport e con lo slogan ‘Allenati alla Bellezza’ promuoviamo le località del Lazio anche da un punto di vista turistico. Stiamo portando una ventata di novità: vogliamo che eventi di questo livello, capaci di accendere i riflettori sui luoghi che li ospitano e di avvicinare tutti allo sport, siano sempre più presenti sull’intero territorio regionale”.

Quello contro gli inglesi sarà il terzo impegno per gli Azzurrini di Bernardo Corradi in una competizione che l’Italia ha vinto nelle ultime tre edizioni: a settembre, per l’Italia, una vittoria in Cechia (2-1, reti di Lipani e Ciammaglichella) e una sconfitta a Rieti contro la Germania (0-3), nelle prime due partite di avvicinamento al Mondiale di categoria che si giocherà nel 2025 in Cile.

Per la Nazionale Under 20 sarà invece la terza volta a Frosinone: i due precedenti risalgono al 2015 (vittoria per 2-1 sulla Germania firmato da Garritano e Gagliardini, ma il match si giocò allo stadio ‘Matusa’) e al 12 ottobre 2021, quando allo ‘Stirpe’ gli Azzurrini pareggiarono 1-1 contro il Portogallo (gol di Tongya e successiva autorete di Ponsi).

ACCREDITI Si informano le redazioni e i colleghi che a partire da oggi sono aperte le operazioni di accreditamento media per la gara tra Italia e Inghilterra. È possibile formulare la richiesta di accredito inviando una mail all’indirizzo press@figc.it indicando nome, cognome, testata di riferimento e allegando copia della tessera professionale.