 CALENDARIO DEL FROSINONE, NAPOLI E ATALANTA IN CASA ALLE PRIME DUE

Napoli e Atalanta in casa alle prime due giornate, la Roma all’Olimpico il 1 ottobre, Inter e Milan a distanza di due settimane appena oltra la metà del girone di andata, Juve e Lazio rispettivamente in casa e all’Olimpico all’antivigilia di Natale e Capodanno. Il ritorno in serie A del Frosinone è certificato da queste tappe-cardine nel girone di andata. Nel girone di ritorno un poker di big – Atalanta, Milan, Roma e Juve – spalmate nelle prime sette. E poi… tutte da giocare.

Si parte il nel fine settimana del 19-20 agosto, l’ultima giornata si giocherà il 25-26 maggio 2024: nove mesi del campionato di Serie A Tim da giocare tutti d’un fiato e nei quali il Frosinone di Eusebio Di Francesco dovrà cercare, con il lavoro e tanta umiltà, di mettete in cassaforte quell’impresa mai riuscita ai giallazzurri nelle due precedenti esperienze nella massima serie. Oltre 300 i vincoli inseriti nei criteri di elaborazione del calendario che sarà ancora asimmetrico, una novità assoluta per il Frosinone. Una bellissima avventura nell’Olimpo del calcio, una sfida tra i Titani che per la squadra di mister Di Francesco inizia in casa con una gara a tutto fascino, contro i campioni d’Italia del Napoli di Rudi Garcia. La settimana successiva giallazzurri ancora al ‘Benito Stirpe-Psc Arena’ contro un’altra grande, l’Atalanta di Gasperini. La prima trasferta della stagione arriva alla 3.a quando i canarini affronteranno il viaggio più lungo della stagione, contro l’Udinese alla ‘Dacia Arena’.

Dopo la sosta, dal 17 settembre al 1 ottobre, dalla 4.a alla 7.a, il Frosinone aspetta al varco il Sassuolo, quindi il 24 settembre all’Arechi contro la Salernitana, nel turno infrasettimanale del 27 settembre Frosinone-Fiorentina e il primo derby della stagione, il 1 ottobre all’Olimpico contro la Roma. All’8.a c’è Frosinone-Verona. Si prosegue con Bologna-Frosinone alla 9.a, quindi la sosta per le nazionali e ancora una trasferta, a Cagliari contro i rossoblu di Ranieri. Il mini-ciclo di 4 gare si chiude il 5 novembre con Frosinone-Empoli. Settimana successiva ancora una big, al ‘Meazza’ contro l’Inter alla 12.a. La seconda sosta per le nazionali fa da spartiacque con Frosinone-Genoa il 26 novembre alla 13.a, il 3 dicembre ancora trasferta a Milano alla 14.a, stavolta in casa del Milan di Pioli. Alla 15.a, il 10 dicembre, Frosinone-Torino che fu l’esordio assoluto in serie A nell’agosto 2016. Il finale di 2022, nell’ordine, vedrà i ragazzi di Di Francesco giocare al ‘Via del Mare’ di Lecce alla 16.a il 17 dicembre, quindi l’ammaliante Frosinone-Juventus il 23 dicembre alla 17.a e il secondo derby regionale, Lazio-Frosinone alla 18.a il 30 dicembre che chiuderà il 2022. Il girone di andata invece terminerà il 7 gennaio con Frosinone-Monza.

L’asimmetria propone alla 1.a di ritorno il 14 gennaio Atalanta-Frosinone, la settimana dopo Frosinone-Cagliari e alla 3.a Verona-Frosinone il 28 gennaio. Al ‘Benito Stirpe-Psc Arena’ arriva il Milan il 4 febbraio, l’11 febbraio la Fiorentina al ‘Franchi’ e il derby interno con la Roma il 18 febbraio alla 6.a. Un’altra big per i giallazzurri il 25 febbraio, la Juventus all’Allianz Stadium alla 7.a. All’8.a di ritorno, il 3 marzo, Frosinone-Lecce e quindi il 10 marzo alla 9.a viaggio a Reggio Emilia in casa del Sassuolo. Ultimo derby laziale il 17 marzo con la Lazio che scende in Ciociaria alla 10.a di ritorno. C’è la sosta per le nazionali e alla ripresa, il 30 marzo, viaggio al ‘Ferraris’ per Genoa-Frosinone alla 11.a. Il 7 aprile per la giornata numero 12 c’è Frosinone-Bologna. Il 14 aprile c’è Napoli-Frosinone per la 13.a, il 21 aprile ancora una trasferta, all’Olimpico Grande Torino contro il Torino di Juric per la 14.a. Il gran finale mette in sequenza: alla 15.a Frosinone-Salernitana il 28 aprile, alla 16.a Empoli-Frosinone il 5 maggio, alla 17.a Frosinone-Inter il 12 maggio, alla 18.a Monza-Frosinone il 19 maggio e alla 19.a Frosinone-Udinese il 26 maggio.

SOSTE E TURNI INFRASETTIMANALI – Saranno quattro, legati ovviamente agli impegni delle nazionali: il 10 settembre (8/9 Macedonia-Italia, 12/9 Italia-Ucraina), il 15 ottobre (14/10 Italia-Malta, 17/10 Inghilterra-Italia), il 19 novembre (17/11 Italia-Macedonia, 20/11 Ucraina-Italia) e il 24 marzo (due amichevoli o playoff Euro 2024). Solo un turno infrasettimanale: il 27 settembre. Si giocherà il 23 dicembre (sabato), il 30 (sabato) e il 6 gennaio (domenica).

Ufficio Stampa Frosinone Calcio