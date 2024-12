Il presidente del Frosinone Calcio, Maurizio Stirpe, e tutto il Club giallazzurro, sono vicini al dolore della famiglia Santececca per la scomparsa dell’indimenticato Mario, storico allenatore ed ex calciatore dei canarini. Dopo aver vestito la nostra maglia nella stagione 1965/‘66. guidò il Frosinone in panchina dal 1983 al 1986, in serie C2.