 IL DIRETTORE GUALTIERI NOMINATO NEL COMITATO ESECUTIVO DELLA LEGA

MILANO – Si è svolta nella sede della Lega di serie B a Milano l’assemblea per le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo e delle cariche istituzionali. Il Direttore dell’Area Marketing & Comunicazione-Rapporti Istituzionali del Frosinone, Salvatore Gualtieri, è stato nominato anche nel Comitato Esecutivo. Eletti nel CdA il presidente del Benevento Oreste Vigorito che sarà anche il vicepresidente della LNPB, del Genoa Alberto Zangrillo, del Palermo Dario Mirri e del Pisa Giuseppe Corrado. “Un Consiglio di qualità e spessore” lo ha definito Balata nell’augurare buon lavoro.

Ora il Consiglio direttivo della Lega B è costituito dal presidente Mauro Balata, dal vicepresidente e consigliere Oreste Vigorito, dai consiglieri Giuseppe Corrado, Salvatore Gualtieri, Dario Mirri, Carlo Neri, Alberto Zangrillo e dai consiglieri indipendenti Andrea Messuti e Mauro Pizzigati.

Al termine dell’Assemblea ha fatto seguito il primo Consiglio direttivo in cui è stato nominato il Comitato esecutivo composto dai consiglieri Salvatore Gualtieri e Carlo Neri oltre al presidente Mauro Balata.

Il presidente Balata ha, nelle comunicazioni, posto all’attenzione dell’Assemblea le criticità del nuovo decreto legislativo sulla redistribuzione della mutualità proveniente dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi che rischia di ridurre ulteriormente il contributo alla Serie B in un momento in cui le proprietà soffrono per la crisi economica a livello mondiale: “Abbiamo inviato una nota alla federazione affinché la questione venga discussa nel prossimo Consiglio federale in maniera urgente” ha detto Balata. Si è infine manifestata la necessità da parte delle associate di procedere con la riforma dei campionati, “che deve essere una riforma strutturale – ha sottolineato sempre Balata – e finalizzata per procedere verso la stabilità economico finanziaria tanto auspicata da tutti”.

Direttore Gualtieri, la nomina al Comitato Esecutivo, organo più strategico della Lega di serie B, cosa significa per lei? Quali le sue sensazioni?

“Per me è veramente un onore rappresentare le Società di Lega B nel Comitato Esecutivo. Ringrazio Balata, il Consiglio di Lega e tutti i Club che hanno riposto in me la fiducia conferendomi un incarico così prestigioso. Le sensazioni sono quelle di aver ricevuto una gratificazione importante e di conseguenza sento il peso e la consapevolezza della responsabilità di un ruolo così delicato”.

Lei ha praticamente ricoperto tutti gli incarichi possibili in Lega B durante la sua lunga militanza: è stato Consigliere, vice presidente ed anche presidente per pochi mesi, oltre a presidente della Commissione Marketing. Che differenza c’è tra i ruoli ricoperti e questo nuovo incarico?

“Questo incarico è completamente diverso non solo perché non lo avevo mai ricevuto ma soprattutto perché oggi i tempi sono completamente diversi dal passato. La Lega B ed il calcio stanno cambiando velocemente ed oggi le sfide sono tante ed importanti e difficile da affrontare. E’ molto stimolante il Comitato Esecutivo di una Lega come la B che a detta di tutti ha una grande identità e compattezza e che rappresenta uno dei campionati più belli d’Europa con la presenza di piazze importantissime. Gli incarichi vanno sempre contestualizzati con il momento in cui li ricevi ed oggi rappresentare il campionato degli italiani e lavorare per far crescere ancora la Lega B è veramente entusiasmante”.

In che modo si approccerà a questo nuovo e prestigioso incarico?

“Come ho sempre fatto da 22 anni a questa parte, da quando partecipai alla mia prima assemblea. Nell’unico modo che conosco per approcciare l’incarico, lavorando al massimo per ricambiare la fiducia delle Società sempre con onestà e trasparenza. Lavorando, indossando la casacca della Lega B e non quella del Club come è giusto che sia, se hai la fiducia delle Società di Lega devi adoperarti per il bene della stessa Lega. Se fai il bene di tutti i Club il tuo è comunque uno dei venti. La priorità e senza dubbio la Lega, straordinariamente unita ed esempio virtuoso”.