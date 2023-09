 IL FROSINONE CALCIO PRESENTE ALLA ASSEMBLEA GENERALE DELL’ECA

Si sta svolgendo a Berlino, in Germania, la 30a Assemblea Generale dell’ECA. Saranno tre giorni importanti (5-6-7 settembre) che segnano l’inaugurazione del nuovo Ciclo ECA (2023-27).

Integrità e sostenibilità del calcio per tutti i club, questo è e sarà al centro del programma della tre giorni che per la prima volta nella storia vedrà la partecipazione anche del Frosinone Calcio. Presenti il Consigliere Delegato, il dottor Rosario Zoino, e il Direttore Organizzativo del Club giallazzurro Piero Doronzo.

Quello dell’ Assemblea Generale elettiva sarà un momento importante e strategico per l’ECA. Sarà la prima occasione per attuare i numerosi cambiamenti di governance approvati all’unanimità dall’Assemblea Generale di marzo. Queste includono l’elezione di un nuovo Consiglio, con due posti dedicati alle donne, i club femminili che diventano membri dell’ECA per la prima volta e l’aumento a oltre 330 membri ordinari e associati. Per la prima volta si uniranno a noi anche i club della Rete ECA, rendendo questa assemblea una straordinaria opportunità per un numero mai visto prima di club di riunirsi come parte della Famiglia ECA.