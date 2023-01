 IL PORTIERE PALMISANI CONVOCATO PER SPAGNA-ITALIA UNDER 19

Il portiere della Primavera del Frosinone, Lorenzo Palmisani (2004) è stato convocato dal selezionatore della Under 19 Alberto Bollini per la gara amichevole che gli azzurrini dovranno disputare il prossimo 18 gennaio a Torremolinos in Spagna contro i pari età della nazionale iberica. La gara verrà disputata allo stadio ‘El Pozuelo’ alle ore 17. Palmisani e gli altri convocati dovranno trovarsi domenica 15 gennaio prossimo entro le ore 12.30 presso il Centro ‘Giulio Onesti’ di Roma. La convocazione del giocatore giallazzurro è un altro attestato all’ottimo lavoro nel settore giovanile. Il ragazzo di Alatri, infatti, è cresciuto nelle minori giallazzurre ed è entrato anche nell’orbita della prima squadra.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio