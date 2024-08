 IL PRESIDENTE STIRPE INCONTRA I RAGAZZI DELL’UNDER 17 E 16

Una giornata speciale per i giovani talenti del Frosinone Calcio. Oggi, presso il “Centro Sportivo Capo I Prati” di Fiuggi, il presidente del Frosinone Calcio, Maurizio Stirpe, ha incontrato i calciatori delle categorie Under 17 e Under 16.

Durante l’incontro, il Presidente Stirpe, accompagnato dal coordinatore del settore giovanile Alessandro Danieli, ha avuto modo di conoscere personalmente ogni componente dello staff tecnico e di salutare i ragazzi. In un clima di entusiasmo e spirito di squadra, il Presidente ha rivolto un discorso ad entrambe le squadre sottolineando l’importanza di valori come rispetto nei confronti dell’avversario, impegno e appartenenza ai colori giallazzurri.

Ufficio stampa Frosinone Calcio