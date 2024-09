 UNDER 17, FROSINONE – NAPOLI 2-4

Al campo “Capo I Prati” di Fiuggi, il Napoli vince 2-4 contro il Frosinone di mister Riccardo Lucidi. I giallazzurri non riescono ad imporsi contro una delle compagini più forti del campionato che, dopo la sfida di domenica scorsa, si conferma come una delle favorite per la vittoria finale. La sfida parte subito in salita per i canarini che subiscono gol al 4’: decisivo il colpo di testa di Ienco. Al 22’ arriva l’episodio che potrebbe rimettere in gioco i padroni di casa: espulso il portiere partenopeo Lieto per un’uscita ingenua fuori area. Il Napoli non molla e, anche in superiorità numerica, riesce ad andare sopra di due: un’altra volta in gol Lieto da palla inattiva. Nel finale della prima frazione Carpentieri riaccende le speranze dei suoi, non sbagliando dal dischetto. L’inizio ripresa, però, non è dei migliori per i ragazzi di Lucidi. Nel giro di 7’ il Napoli aumenta le distanze con Prisco su rigore e poi con Lieto, protagonista di una tripletta. Al 26’ il bomber giallazzurro Christian Carpentieri prova a ridare animo ai suoi con il secondo gol di giornata portando il risultato sul 2-4. Nel finale diverse occasioni pericolose per parte ma non arriva nessun’altra rete: finisce 2-4.

FROSINONE – Giora, Boccanera (6’st Mirenzi), Marini, Reali (6’st Luzi), Pierguidi, Coluzzi (22’st Binoshaj), Castellani (18’st Borghi), Menghini (6’st Perella), Carpentieri, Danieli (6’st Conti), Carfagna (40’st Millozzi). A disposizione: Capanna, Pantano. Allenatore: Lucidi

NAPOLI – Pugliese, Sardo (1’st Marciano), Zappettini, Prisco, Lieto, Palomba (15’st Candela), Esposito (37’st Clurciello), Maida (15’st Chiummariello), Barbella (15’st Fabozzi), Favicchio (22’pt Giordano), Chiocca (1’st D’Angiò). A disposizione: Bosso, Pignarosa Allenatore: Annunziata

Arbitro: Cifra di Latina

Assistenti: Nappi e Gneo di Latina

Marcatori: Lieto 5’pt, 27’pt, 7’st (N) Carpentieri 42’pt, 26’st (F), Prisco 2’st (N)

Ammoniti: Giora, Conti, Sardo, Palomba, Chiummariello

Espulsi: Pugliese (N) al 22’pt per tocco di mano fuori area