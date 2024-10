 IL PROGRAMMA DALLA 16ª – 24ª GIORNATA

Sono state rese note dalla lega di Serie BKT le date in cui si disputeranno le gare dalla quindicesima giornata alla ventiquattresima. Il Frosinone giocherà la quindicesima giornata domenica 1 dicembre alle ore 15 il match casalingo contro il Cesena, la sedicesima giornata invece sarà ospite del Cosenza sabato 7 dicembre alle ore 17.15. Nel turno successivo la squadra giallazzurra giocherà in casa contro il Sassuolo sabato 14 dicembre alle ore 15, nella diciottesima giornata invece la squadra di mister Greco sarà impegnata in trasferta contro il Mantova, sabato 21 dicembre alle ore 15. La diciannovesima giornata il Frosinone sarà di scena al Benito Stirpe contro la Salernitana giovedì 26 dicembre alle ore 15, mentre alla ventesima giornata sarà impegnato domenica 29 dicembre alle ore 15 contro la Juve Stabia. L’anno nuovo si aprirà con la ventunesima giornata di campionato che si giocherà domenica 12 gennaio alle ore 15 con Frosinone – Cremonese. Nella ventiduesima invece i giallazzurri giocheranno a Modena sabato 18 gennaio alle ore 15, mentre la ventitreesima giornata i giallazzurri ospiteranno il Sudtirol sabato 25 gennaio alle ore 15. Nella ventiquattresima giornata il Frosinone giocherà in trasferta contro il Bari domenica 2 febbraio alle ore 17.15

Ufficio Stampa Frosinone Calcio