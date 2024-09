 IL PROGRAMMA DALLA 9ª – 14ª GIORNATA

Sono state rese note dalla lega di Serie BKT le date in cui si disputeranno le gare dalla nona giornata alla quattordicesima. Il Frosinone giocherà la nona giornata domenica 20 ottobre alle ore 15 il match in trasferta contro la Reggiana, la decima giornata invece ospiterà il Pisa domenica 27 ottobre alle ore 15. Nel turno infrasettimanale dell’undicesima giornata la squadra giallazzurra giocherà in trasferta contro il Sudtirol mercoledì 30 ottobre alle ore 19.30, nella dodicesima giornata invece la squadra di mister Vivarini sarà impegnata in trasferta contro il Catanzaro, domenica 3 novembre alle ore 15. La tredicesima giornata il Frosinone sarà di scena al Benito Stirpe contro il Palermo nell’anticipo del venerdì 8 novembre alle ore 20.30, mentre alla quattordicesima giornata sarà impegnato domenica 24 novembre alle ore 15 contro la Cremonese.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio