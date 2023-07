 IL RINGRAZIAMENTO DELLA FAMIGLIA DI ENRICO GRAZIANI

La moglie e le figlie di Enrico Graziani, già direttore generale del Frosinone per quasi un decennio, scomparso lo scorso 22 giugno ed alla memoria del quale è stata officiata una messa per il trigesimo nel Capoluogo ciociaro, hanno inviato una nota di ringraziamento al Frosinone Calcio: “Al presidente Maurizio Stirpe, ai Dirigenti e alla tifoseria del Frosinone Calcio: Commosse e riconoscenti porgiamo il nostro sentito ringraziamento per la forza che ci avete trasmesso con la Vostra partecipazione in questo momento. Grazie. Firmato Paola, Gaia e Raffaella”.