 IL SALUTO DEL PRESIDENTE STIRPE AGLI SPONSOR

Martedi sera nella Guest Area dello stadio ‘Benito Stirpe’ il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, ha scambiato gli auguri per le prossime festività con gli sponsor che per la stagione in corso hanno inteso unire il proprio nome a quello del Club Giallazzurro. Una riunione conviviale tornata, pur sempre nella massima prudenza dettata dal momento, dopo un anno di assenza forzata e per espressa intenzione della Società giallazzurra, a dimostrazione dell’attenzione e vicinanza nei confronti degli sponsor. Il presidente Stirpe ha voluto così ringraziare la presenza attiva e fattiva di quanti hanno accettato la sfida in una fase comunque di incertezza a livello mondiale: “Questo – ha detto nel suo intervento il massimo dirigente giallazzurro – è anche un momento di grandi opportunità di chi avrà la forza, la volontà e la capacità di sapersi adattare a quello che sarà il mondo che verrà”.