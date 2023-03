 INFO SETTORE OSPITI PERUGIA-FROSINONE

Il Frosinone Calcio comunica che, per la gara di campionato Perugia – Frosinone in programma Sabato 1 aprile ore 16.15, presso lo stadio ‘Renato Curi’, la capienza del settore ospiti è stata valutata e disposta dalla Prefettura di Perugia in seguito anche agli eventi sismici che hanno interessato la zona e lo stesso impianto sportivo. Pertanto la società Frosinone Calcio non potrà avanzare richieste alla società ospitante per l’acquisto di ulteriori biglietti.