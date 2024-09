Frosinone Calcio comunica che in data odierna il calciatore Michele Cerofolini è stato sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopia per il trattamento della lesione del menisco interno. L’intervento, eseguito dal Prof. Mariani presso la Casa di Cura Villa Stuart a Roma, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo.

foto credit: LaPresse

Ufficio Stampa Frosinone Calcio