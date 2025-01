 INTERVISTA A ILIAS KOUTSOUPIAS

Ilias Koutsoupias, giovane centrocampista greco, nato nel 2001, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili di club greci, attirando l’attenzione per il suo talento precoce. Dotato di grande versatilità, può ricoprire diversi ruoli a centrocampo, offrendo un contributo significativo sia in fase di costruzione che di recupero palla. Koutsoupias è considerato una delle promesse più interessanti del calcio greco, arriva al Frosinone dal Catanzaro a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Ilias, come è nata la trattativa con il Frosione? Cosa ti ha spinto a vestire la maglia giallazzurra?

“Sono molto contento della scelta che ho fatto. La trattativa è nata in questi ultimi giorni, il direttore Angelozzi mi ha convinto subito. Sono entusiasta e fiducioso per questa nuova esperienza”.

Hai già svolto il tuo primo allenamento con la squadra. Quali sono le prime impressioni? Conoscevi già qualcuno?

“Si oggi ho svolto il primo allenamento con la squadra, tutto davvero positivo. I miei compagni si allenano molto bene. Sono contento nel vedere anche il grande entusiasmo che trasmette il mister. Dei giocatori che ci sono in rosa conoscevo già Partipilo, Frattali e Dessena che adesso fa parte dello staff. Mi hanno dato una mano ad integrarmi sin da subito”.

Che tipo di giocatore sei? Cosa si devono aspettare i tifosi da te?

“Sono un giocatore box to box che abbina fase difensiva e fase offensiva. Mi piace tanto inserirmi alle spalle dei difensori cercando di usare la mia fisicità”.

Sono tanti anni che sei qui in Italia, c’è qualcosa che ti piace particolarmente?

“Ormai mi sento quasi italiano. Sono qui in Italia da quando avevo sedici anni e mi piace tutto. La pasta è il mio cibo preferito, in qualsiasi modo è cucinata, l’adoro”.

Che idea avevi del Frosinone prima di arrivare qui?

“Con il Frosinone ho fatto la mia prima partita da titolare in Serie B. Lo stadio è uno dei più belli del campionato ma anche tra i più belli in Italia. La piazza mi ha fatto sempre un’ottima impressione, con lo stadio sempre pieno. La società ha raggiunto ottimi risultati negli ultimi anni e sono quindi molto contento di aver fatto questa scelta”.

Che obiettivi personali e di gruppo vuoi raggiungere?

“Il primo obiettivo è quello di salvarsi. È la cosa che più conta in questo momento. Sono qui per dare il mio contributo, aiutando la squadra in questo momento difficile. Cercherò insieme ai miei compagni di raggiungere la salvezza il prima possibile”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio