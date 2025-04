 INTERVISTA POST PARTITA A EMANUELE PECORINO

Frosinone – Al termine della sfida Emanuele Pecorino ha commentato in conferenza stampa le emozioni del gol segnato e il momento vissuto dalla squadra. L’attaccante del Frosinone ha parlato della sua stagione, delle difficoltà superate e della determinazione con cui il gruppo affronterà le ultime decisive gare del campionato.

Hai fatto il gol nella partita più importante del campionato. Quali sono le tue sensazioni?

“È stata una giornata molto emozionante. Oggi segnare questo gol significa tanto per me, soprattutto in una stagione travagliata come questa. Speravo che il mio gol portasse i tre punti ma adesso ci rimboccheremo le maniche per fare risultato a Cesena.”

Questa giornata che cosa vi lascia?

“Ci fa capire che non ci sono partite scontate. Dovremo lottare ogni partita fino alla fine, su ogni pallone. Dobbiamo portare il Frosinone dove è giusto che sia.”

Ci sono tre o quattro gare difficili. Come si devono affrontare?

“Si devono affrontare come abbiamo fatto finora: dando il massimo sforzo in campo. Dobbiamo continuare a lavorare così fino alla fine del campionato. Il mister ci dà una grossa mano e il gol è anche frutto del lavoro quotidiano che facciamo con lui.”

Quanto pesa questo gol dopo tutto quello che è successo in questa stagione?

“Pesa tantissimo. Sono stati mesi duri. I tifosi e tutti i componenti della società mi sono stati vicini in un momento molto delicato. Non è scontato trovare persone che ti fanno sentire a tuo agio. Lo sappiamo bene: quando un attaccante non fa gol, dentro di sé non sta bene. Oggi è stata una grande liberazione.”

Cosa hai pensato al gol? E a chi lo dedichi?

“Al gol ho rivisto tutte le persone a me care, che si sono sacrificate tanto in questo periodo durissimo. Lo dedico a tutti i miei familiari e amici che mi sono sempre stati accanto.”