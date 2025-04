 SERIE C FEMMINILE, ALTRI TRE PUNTI CONQUISTATI

Frosinone – Nardi, Vaccari, Silvi (dal 21’st Bevilacqua), Stibel (dal 38’st Tullio), Collovà, Licari, Antonucci (dal 6’st Leone), Sgambato, Tata, Spagnoli (dal 26’st Contena), De Matteis (dal 35’st Palmieri). A Disposizione: Cacchioni, Maier, Musolino, Zuliani. Allenatore: Lombardi

Catania – Orlando, Pietrini, Brunetti, Russo, Papaleo (dal 4’st Gaglio), Basilotta, Cammarata (dal 5’st Visalli), Lanteri (dal 32′ La Porta), Sciuto, Milazzo(dal 1’st Picchirallo), Fiorile (dal 33’st Ferlito). A Disposizione: Catania, Buscemi. Allenatore: Alderisi

Arbitro: Gennaro Decimo della sezione di Napoli

Assistenti: Erika Improta della sezione di Frosinone e Federico Pascucci della sezione di Latina

Marcatori: 3’pt Aut. Russo, 33’pt Tata, 40’pt Tata, 15’st Licari

Ammoniti: 10’pt Sesti, 38’st Papaleo, 20’st Spagnoli, 29’St Picchirallo

Ferentino – Nella venticinquesima giornata di campionato di Serie C il Frosinone gioca in casa ospitando nelle mura amiche della Città dello Sport di Ferentino il Catania. Dopo solo una manciata di secondi dall’inizio dell’incontro, le giallazzurre passano subito in vantaggio con l’autorete di Russo. Spagnoli, infatti, con un cross teso in area di rigore colpisce involontariamente la giocatrice rossoblu che infila il pallone nella propria porta. Il Frosinone è padrone del gioco e dopo pochi minuti colpisce una traversa con Tata molto ispirata. Al ventesimo si ripete sempre l’attaccante giallazzurra che colpisce di nuovo la parte alta della porta dopo un tiro scoccato da fuori area di rigore che meritava un finale diverso. Le giallazzurre continuano nella loro pressione e al trentatreesimo raddoppiano. Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Sgambato, Orlando esce male e perde il controllo della sfera, sulla quale si avventa Tata che finalmente trova il gol. A pochi minuti dalla fine della prima frazione di gioco arriva anche il tris sempre con Tata protagonista. Sempre da calcio di punizione il pallone battuto da Sgambato, viene deviato da un difensore del Catania che mette in difficoltà Orlando. Il portiere catanese, devia sulla traversa ma sulla ribattuta arriva Tata che appoggia in porta per il 3-0.

Nella ripresa le padrone di casa scendo in campo con l’intento di mantenere inalterato il risultato, abbassando il ritmo di gioco ma mantenendo sempre il controllo del gioco, senza che il Catania possa davvero rendersi pericoloso in fase offensiva. Al quindicesimo arriva il poker delle giallazzurre che arriva con Licari. Con un colpo di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo, la giocatrice giallazzurra batte Orlando per la quarta rete di giornata. Poche le occasioni dopo la rete del 4-0 e la partita termina portando altri tre punti alla squadra giallazzurra.