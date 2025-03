 INTERVISTA POST PARTITA A FABIO LUCIONI

Frosinone – Le dichiarazioni post partita del difensore giallazzurro Fabio Lucioni dopo la vittoria casalinga contro il Mantova.

Fabio, ti pesa la responsabilità e l’affetto che ti danno in questo momento i tifosi giallazzurri?

“Prima di tutto vorrei ringraziare il pubblico perché come sempre danno il loro contributo che credo sia determinante. In una situazione di classifica così, sono rimasti sempre qui. Ho accettato questa sfida perché sono innamorato di questo sport, non mi sono mai risparmiato in nulla e cerco di dare una mano a questi ragazzi. Siamo noi a poter spostare gli equilibri da una parte o dall’altra e cerco di dare il mio contributo e la mia esperienza ai ragazzi per aiutarli a raggiungere l’obiettivo”.

Quali sono i problemi del Frosinone?

“In questa squadra ci sono dei ragazzi con valori assoluti. Non hanno mai sbagliato un allenamento da quando sono arrivato. La Serie B è un campionato difficile e se non si fanno partite come oggi non si vince. Gli mancava forse un po’ di esperienza e una guida che con dei piccoli consigli potesse dare una mano per raggiungere i risultati. Ci sono delle qualità individuali che vanno sfruttate”.

Il Frosinone è di rincorsa. Questo risultato può spostare gli equilibri della corsa alla salvezza?

“Posso parlare delle ultime gare. Io ho visto sprazzi di squadra, che imponeva il proprio gioco e poi si spegneva piano piano. Detto questo non possiamo andare dietro gli eventi, dobbiamo essere noi a determinarli. È una vittoria che dà valore ai tre pareggi precedenti. L’obiettivo non è ancora raggiunto quindi dobbiamo continuare a lavorare”.

Se lo immaginava un ritorno in prima squadra così?

“Devo dire che mi sono commosso. Quando si sta bene in un posto è sempre una decisione rischiosa tornarci. L’affetto che ho ricevuto e dato credo che sia di un livello importante. Quindi non ho esitato a dire di si, sapevo di trovare una piazza che ha fame e non si accontenta di certi risultati. È normale che ci sia del malcontento adesso ma so che c’è un pubblico che ci supporta. Nel momento di difficoltà loro sono qui e credo che siano importati tanto quanto noi in campo”.

Photo Credit: Lapresse