 INTERVISTA POST PARTITA A ILIAS KOUTSOUPIAS

Frosinone – Le parole del centrocampista gialloblu Ilias Koutsoupias dopo la sconfitta contro il Sudtirol.

Ilias, sei arrivato da pochi giorni, che impressione hai avuto della squadra? È possibile che si sia rotto qualcosa nello spogliatoio?

“No non sono d’accordo, non credo che si sia rotto qualcosa nello spogliatoio. Nonostante sia qui da pochi giorni ho visto subito un gruppo molto unito che si aiuta a vicenda. Purtroppo oggi è andata male, i gol in contropiede ci hanno destabilizzato ma resto dell’idea che nel gruppo non ci sia nessun problema”.

Come ti spieghi questo cambio di prestazione repentino in solo una settimana?

“Oggi secondo me siamo partiti bene ma abbiamo preso il gol in ripartenza. Abbiamo provato a rispondere ma il secondo gol ci ha tagliato le gambe. Sapevamo di trovare una squadra che si difende molto bene quindi non siamo riusciti a riaprirla. Ovviamente il rigore poteva riaprire la partita ma non è stato così”.

Vediamo delle difficolta nella fase offensiva. Come si può risolvere questo problema?

“Sono arrivato da poco ma ho già visto che il mister prepara bene sia la fase difensiva che quella offensiva. Fino ad oggi ci è mancato qualche gol però le colpe vanno condivise. Ci sarà da lavorare. Ovviamente ricordiamoci che nonostante abbiamo perso uno scontro diretto, sappiamo bene che la Serie B è un campionato particolare dove si può vincere contro tutti. Quindi resto positivo perché credo che la squadra sia forte e competitiva”.