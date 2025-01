 SERIE C FEMMINILE, PER LE GIALLAZZURRE SCONFITTA CONTRO LA GELBISON

Frosinone – Zuliani, Silvi (44’ Contena), Neddar, Vaccari (44’st Cacchioni), Ruzafa (19’st Licari), Sgambato, Tata, Musolino (34’st Fiore), Spagnoli, Stibel, Collovà. A disposizione: Schiavi, Bevilacqua, Leone, Antonucci, Bavarese. Allenatore: Foglietta

Gelbison – Costantino, Ponzio (30’st Sacco), Orsi, Grecu, Vergari, Cicchinelli, Pacheco (15’st Romeo), Visani, Donato (43’st Sesto), Borrelli, Avallone (15’st Cinquegrana). A disposizione: Boanda, Valtolina, Di Santi, Maddaluno, Alfano. Allenatore: Tarabusi

Arbitro: Aka Iheukwumere della sezione di L’Aquila

Assistenti: Francesco Quirino Prosperi e Gabriele Olivieri della sezione di L’Aquila

Marcatori: 34’pt Borrelli

Ammoniti: Grecu (G), Ponzio (G).

Ferentino – La Gelbison si aggiudica il big match della quindicesima giornata. Alla ‘Città dello Sport’ le campane vincono una gara molto equilibrata, grazie ad un gol dalla distanza di Borrelli.

Parte il bene il Frosinone che nel primo quarto d’ora confeziona due importanti occasioni da gol. La prima con Tata, che in area di rigore non riesce a stoppare l’ottimo cross di Spagnoli, l’altra con Collovà, che gira di testa il calcio d’angolo battuto sempre da Spagnoli, ma il pallone va a lato di un soffio. Il Frosinone guadagna campo e al 18’, crea l’ennesima palla gol. Ruzafa va via sulla sinistra di forza, trova a centro sempre Spagnoli, il tiro al volo dell’attaccante giallazzurra termina alto di pochissimo. Primo squillo della Gelbison al 33’ con la conclusione dalla distanza di Ponzio che sfiora la traversa. Passa un solo minuto e sono proprio le rossoblu ad andare in vantaggio. Disimpegno errato della retroguardia e Borrelli dal limite lascia partire una botta che si insacca proprio sotto la traversa. La prima frazione sfila via senza troppe emozioni con il vantaggio ospite.

Le giallazzurre nella ripresa provano ad invertire la rotta di un match che era iniziato bene, ma al 59’ è la Gelbison ad avere la possibilità di raddoppiare con le neo entrata Cinquegrana che di testa manda a lato di pochissimo. Il Frosinone cerca di sfruttare le palle inattive, ma al 68’ il calcio di punizione di Sgambato termina debolmente tra le braccia di Costantino. Al 72’ ci prova Licari dalla distanza, il pallone è alto. Ultimo quarto d’ora di forcing per le ragazze di mister Foglietta, che al minuto numero 85 hanno la grande occasione per pareggiare. Cross di Spagnoli, Sgambato in area stoppa e calcia, decisivo il tocco di Orsi che manda in angolo. Altra azione nello stretto per il Frosinone, sull’asse Fiore-Spagnoli, ancora decisivo un tocco sulla linea. In pieno recupero Sgambato pesca in area Licardi, salva in uscita dell’estremo difensore della Gelbison. Termina con una sconfitta per le giallazzurre, che cedono la testa della classifica proprio alla formazione campana, prossimo match per le ragazze di mister Foglietta contro il Lecce.