 INTERVISTA POST PARTITA A TJAS BEGIC

Le parole post partita del centrocampista giallazzurro Tjas Begic, dopo la vittoria in trasferta con il Cosenza.

Che peso ha per la squadra e per lei questa importantissima vittoria?

“È un risultato importantissimo perché è la seconda vittoria di fila. Non siamo più gli ultimi in classifica ed è importante per il nostro morale e la nostra testa. Quindi siamo molto felici per aver centrato questa seconda vittoria di fila”.

Le piace questo nuovo ruolo che le ha dato il mister? È impegnativo?

“È la prima volta che gioco in mezzo al campo, mi trovo bene. La cosa però più importante è come gioca la squadra. Se tutta la squadra gioca bene io sono più contento”.

Quanto è stata importante la vittoria con il Cesena, per sbloccarvi mentalmente?

“Con il Cesena è stata la prima vittoria in casa davanti ai nostri tifosi. Oggi eravamo più confidenti con il gioco. L’atmosfera nel gruppo è molto positiva e continua a migliorare”.

Con quell’abbraccio a centrocampo, il gruppo è ancora più compatto?

“L’abbiamo fatto già nella partita con il Cesena. Il mister ci tiene a far vedere che la partita la vinciamo tutti insieme squadra e staff compreso”.

Puoi rivolgere un pensiero ai tifosi che oggi sono venuti qui ad assistere la partita?

“È stato bellissimo vederli sugli spalti. Oggi non sembrava di giocare in trasferta per tutto il supporto che ci hanno dato”.

