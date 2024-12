 CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER GRECO

Cosenza – Le dichiarazioni post partita del mister giallazzurro Leandro Greco, dopo la vittoria per 0-1 con il Cosenza.

Mister, che valore e che peso ha questa vittoria?

“Ha un peso importante perché stiamo dando continuità di prestazione e risultati. Abbiamo giocato in un campo davvero complicato. Una squadra organizzata con un mister molto bravo. Quindi la squadra oggi mi è piaciuta molto con la sua mentalità e la voglia di far fatica. Quindi questa vittoria dà valore al lavoro svolto in settimana”.

Cosa ne pensa dei quattro pali presi in partita?

“La partita andava chiusa prima. Mi sono molto arrabbiato per questo. È un altro aspetto che dobbiamo andare a migliorare. Dobbiamo essere più concreti e chiudere le partite quando è il momento. C’è da dire che il Cosenza è solito recuperare le partite all’ultimo”.

Quanto ha temuto di non portare i tre punti a casa oggi? Sa perché è uscito Marchizza?

“In Serie B come nel calcio in generale, un errore si paga caro. Su questo però oggi siamo stati molto bravi anche se sull’ultima palla sarei voluto entrare in campo. I ragazzi hanno fatto una partita di spessore e sono molto contento per questo. Non sappiamo cosa ha Marchizza. Dobbiamo ancora valutarlo”.

A fine partita cosa vi siete detti a centrocampo?

“Gli faccio i complimenti, gli dico quello che penso e sento sempre. La mia giovane età mi porta ad essere impulsivo anche se penso di essere sempre abbastanza lucido. Sono davvero orgoglioso dei miei ragazzi”.

Quanto conta vincere una partita con tutta questa sofferenza in un campionato molto complicato?

“La sofferenza fa parta di ogni squadra, anche quando vuoi vincere i campionati. Il sacrificio è la porta d’accesso per i risultati che si vogliono ottenere. È la base su cui stiamo costruendo i nostri principi”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio

Photo Credit: Lapresse